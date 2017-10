67-69. UCAM Murcia inflige la primera derrota como local al Gipuzkoa Basket

San Sebastián, 15 oct (EFE).- El Gipuzkoa Basket vio frenada su progresión en este inicio de temporada con una derrota en su casa ante un UCAM Murcia dominado en la primera mitad, que jugó sus bazas tras el descanso para ganar e igualar en la clasificación a su rival.

Los locales, tras sus dos triunfos contundentes ante Real Betis y Estudiantes, parecían claros favoritos en este partido que empezó muy bien para sus intereses, bien conducidos por Fakuade inicialmente y luego por la muñeca de Fede Van Lacke, el mejor de los vascos hasta el descanso.

Los murcianos tenían bien aprendida la lección, ataron en corto al mejor jugador en este inicio de competición, el pívot Henk Norel que no tenía su mañana, fallón bajo aros y también en el tiro libre hasta valorar negativamente tras los primeros 20 minutos.

Los guipuzcoanos, sin Norel, es un equipo más normal y la igualdad, tras un intento de romper el marcador en el primer cuarto por parte de los de Porfi Fisac, estuvo presente en el San Sebastián Arena, entre otros motivos porque UCAM, sin un referente claro, encontraba soluciones y salidas previstas con Oleson, y menos previsibles con Lukovic para irse a vestuarios un solo punto abajo.

El conjunto de Ibon Navarro iba de menos a más. Con un triple en los últimos segundos había dejado el partido a uno, y con otro tiro de tres a vuelta de vestuarios de Rojas tomaba ventaja en el tercer cuarto y obligaba a los locales a ir a remolque, cerca, pero casi siempre por detrás.

Este cuarto fue para el escolta brasileño Vitor Benite, que sostuvo con sus puntos a su equipo cuando más apretaron a un cinco local que no las tenía todas consigo ante la resistencia de un UCAM que venía de jugar partido europeo entre semana, pero que no parecía notar el cansancio.

UCAM entró tres arriba en los dos últimos minutos con el partido abierto, Van Lacke cometió antideportiva sobre Kloof y los universitarios cogieron cinco de renta, una diferencia que supieron aguantar hasta que un triple de Swing sobre la bocina estableció el marcador final.

67.- Gipuzkoa Basket: Dani Pérez (2), Salvó, Swing (13), Fakuade (14), Norel (9)- cinco inicial- Oroz, Van Lacke (12), Agbelese (7), Chery (5), Pardina (1), Sanz, Clark (4).

69.- UCAM Murcia: Hannah (9), Olesson (9), Tumba, Rojas (6), Soko- cinco inicial- Urtasun (6), Martíin, Kloof (12), Olaizola, Delía (6), Lukovic (9), Benite (12).

Árbitros: Cortés, Aliaga y Más.

Marcadores por cuartos: 18-12; 32-31- descanso- 50-50; 67-69.

Incidencias: 2.000 aficionados en el San Sebastián Arena 2016.