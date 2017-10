Felipe Reyes: "Lo importante es tener un banquillo amplio"

Madrid, 16 oct (EFE).- El jugador de baloncesto del Real Madrid Felipe Reyes ha hecho un balance muy positivo del comienzo de temporada de su equipo tanto en Liga Endesa como en Euroliga, pero advierte de que no hay que relajarse porque aún quedan retos difíciles.

Felipe Reyes ha hablado en la presentación de la nueva campaña de tallas grandes de El Corte Inglés, de la que es imagen, de lo importante que ha sido para el equipo vencer ayer en Valencia, un equipo que el año pasado se hizo con el título de Liga por delante del conjunto blanco.

"Queremos estar lo más arriba posible en todas las competiciones y lo importante es tener un banquillo amplio para luego llegar a final de temporada en mejores condiciones de lo que lo hicimos el año pasado", ha dicho.

Sobre el partido ante el Valencia, lo ha calificado de "victoria importantísima". "Ellos fueron los que nos ganaron el año pasado en la final de Liga, son los actuales campeones de la Liga ACB. Importante ganarles en su casa y dar un golpe sobre la mesa para que la gente vea que el Real Madrid está preparado", ha declarado.

Además, el capitán madridista se ha mostrado satisfecho con las últimas victorias de su equipo en una semana que ha calificado de "difícil".

No solo han vencido al Valencia a domicilio, sino que además se han estrenado con victoria en la Euroliga frente al Anadolu Efes.

"Dos partidos fuera en dos canchas muy complicadas y acabar así, de esta forma, nos pone bien en las dos competiciones y nos hace coger confianza de cara a lo que tenemos ahora las dos semanas que vienen, que también son muy difíciles", ha dicho.

De hecho, el calendario del Ral Madrid para las próximas semanas incluye tres partidos de Euroliga frente al CSKA de Moscú, el Milan y el Zalgiris Kaunas. A eso se unen dos partidos más de Liga Endesa contra Unicaja y San Pablo Burgos.

Su próximo rival, el CSKA de Moscú, es uno de los favoritos al título de campeón de Europa.

"Es una prueba importante pero no definitiva porque estamos a principios de temporada, todavía queda mucho por delante y pueden pasar muchas cosas, pero para nosotros es un partido importante por lo que conlleva enfrentarte a un gran equipo como el CSKA", ha comentado.

Además, este partido va a significar el reencuentro del Real Madrid con un viejo conocido, el Chacho Rodríguez. "Todos estamos con muchas ganas de darle la bienvenida, pero también de hacer un buen partido para que se vaya a casa calentito", ha bromeado.

Ante este calendario tan apretado, Reyes dice encontrarse "bien físicamente" y que tiene "ganas de ayuda al equipo en lo que pueda".

Fuera de lo deportivo, Felipe Reyes ha querido también mostrar su apoyo con Galicia ante la oleada de incendios. "Quería solidarizarme con el pueblo gallego por lo que está pasando y darle mucha fuerza. esperemos que esto se solucione de la mejor forma posible", ha declarado.