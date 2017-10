Fuenlabrada, una sorpresa con acento latino en cima de la Liga Endesa

Madrid, 16 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada, colíder de la Liga Endesa española e invicto en las cuatro primeras jornadas, es la sorpresa del baloncesto español con un estilo latino encabezado por el entrenador argentino Néstor 'Che' García, el escolta mexicano Paco Cruz y el base venezolano Gregory Vargas.

El inicio inmaculado de los madrileños, que han igualado su mejor inicio liguero en sus veinte años de historia en la máxima categoría del baloncesto español, ha sorprendido a propios y extraños y les ha permitido situarse en el tercer lugar del baloncesto español, con el mismo balance 4-0 que el Barcelona Lassa y el vecino de la capital, el Real Madrid.

Para ello, el Montakit ha superado al Retabet Bilbao Basket (82-68), el Morabanc Andorra (94-95), el Unicaja de Málaga (77-69) y el Baskonia (75-80), todos ellos equipos que juegan en competición europea, los dos primeros en la Eurocopa y los dos siguientes en la Euroliga, la máxima competición de clubes del continente.

Pocos se imaginaban este inicio de temporada en un equipo con un nuevo entrenador, el argentino Néstor 'Che' García, con un gran palmarés internacional pero que no había tenido experiencia anterior en el baloncesto europeo; pero cuyos métodos han sido elogiados por todos los jugadores de la plantilla fuenlabreña.

"Creo que muchos equipos y muchas aficiones del baloncesto español están sorprendidos del inicio que hemos tenido en Fuenlabrada. Sabemos que el plan del 'coach', que su estilo de juego iba a funcionar. Yo creo en él, todos creemos en él, y gracias a su labor estamos donde estamos", explica a EFE el base venezolano del Fuenlabrada Gregory Vargas.

'Super Ratón', como es conocido el director de juego venezolano, era uno de los pocos que había tenido experiencia previa a las órdenes del 'Che' García, y anticipaba al comienzo de la temporada que más de uno se sorprendería con el entrenador de Bahía Blanca. Los resultados le han dado la razón.

No obstante, el base 'vinotinto' advierte: el equipo ha trabajado "para esto y mucho más", aunque para ello deben "mantenerse humildes", afirma cuando es informado de que el actual iguala el mejor comienzo histórico del club del sur de Madrid.

De la misma forma lo apreciaba Néstor García tras el encuentro, cuando reconocía que "lo importante es sumar" y explicaba que la clave de la victoria fue su defensa, conseguir que un equipo con los recursos del Baskonia no anotara más de 75 puntos.

"Para nosotros jugar contra un equipo que compite en Euroliga y de la calidad que tiene el Baskonia, bajarle a 75 puntos es parte de nuestro plan defensivo si queremos competir todos de igual a igual", explicó el técnico bahiense.

Ese aspecto defensivo es una de las claves que prácticamente todos los jugadores han resaltado, sabedores de que en una Liga Endesa donde muchos clubes les superan en presupuesto, guarecer el aro propio y dominar el rebote, cosa que han hecho en los cuatro partidos, ya que ningún equipo les ha superado en las capturas y son el sexto equipo más reboteador del campeonato.

"Somos un partido netamente defensivo, y de la defensa parte la ofensiva. Lo hemos demostrado en estos cuatro partidos, hemos jugado contra equipos de Euroliga que tienen un gran poder ofensivo y gracias a la labor que hemos hecho estamos donde estamos", apunta Gregory Vargas.

Una solidez combinada con tiros bien seleccionados en el ataque, lo que les sitúa como el segundo mejor equipo en tiros de dos puntos, con un 57,9% de acierto -solo por debajo del Real Madrid- y fiable en el tiro libre, un aspecto en el que son el tercer equipo del campeonato, con 82,1% de efectividad.

A esta puntería ayudan penetradores natos como el congoleño Christian Eyenga, tiradores como el croata Marko Popovic y el mexicano Franscisco Cruz, que llegó a su segunda temporada en el baloncesto español tras ser elegido en el quinteto ideal de la AmeriCup.

El 'cuate de Nogales', como corean en la grada del Pabellón Fernando Martín a Cruz, está dando el paso al frente que prometió para esta temporada, siendo el encargado de anotar la posesión decisiva en los últimos cuatro segundos del partido contra el Morabanc Andorra.

"Néstor piensa que tenemos muy buen potencial para ser un gran equipo, y nosotros también lo pensamos, pero no lo somos todavía, hemos tenido muchos errores, como los tuvimos en Andorra, hay que tener los pies en la tierra", apuntaba el escolta mexicano durante la semana previa al duelo ante el Baskonia.

Creer en su potencial es precisamente una de las claves que inculca Néstor García, un entrenador que ya ha dejado huella en muchos jugadores por su capacidad de insuflar ánimo y su sentido del humor al tiempo que está sacando el máximo de una plantilla que "cree para ver".

"En el mundo moderno antes era ver para creer, ahora han cambiado las cosas, es creer para ver. Y nosotros creemos mucho en lo que hacemos como cuerpo técnico, con la gerencia, y en la identidad con la gente. Creemos mucho en lo que hacemos y lo estamos viendo", sentencia el técnico argentino del Montakit Fuenlabrada.