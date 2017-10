Los Warriors buscan su tercer título, algo que los Cavaliers y los Celtics tratarán de impedir

Houston (EE.UU.), 16 oct (EFE).- Los Warriors encaran una nueva temporada de la NBA como el equipo a batir. Los actuales campeones buscan revalidar el título, con el que sumarían su tercero en los últimos cuatro años y les acercaría un poco más a convertirse en la quinta dinastía del baloncesto estadounidense.

Pero no la tendrán fácil. Los Cavaliers, con su estrella LeBron James, y los Celtics, que consiguieron al base Kyrie Irving y al alero Gordon Hayward, son dos de los quintetos de la Conferencia Este que tratarán de alcanzar el título de liga e impedir la supremacía del equipo de Golden State.

Los Warriors, al margen de mantener intacta toda la base del equipo campeón, con Stephen Curry, el alero Kevin Durant, el escolta Klay Thompson, y el ala-pívot Draymond Green, ha reforzado el banquillo con muy buenos jugadores como Nick Young.

El entrenador Steve Kerr, más recuperado de los problemas de espalda, es otra garantía en el objetivo de los Warriors de conquistar el tercer título, que sería el segundo consecutivo, en cuatro años.

Pero antes de llegar a las finales tendrán que superar en la Conferencia Oeste a rivales como los Spurs, que a pesar de las lesiones del base Tony Parker y el alero Kawhi Leonard, que no comenzarán la nueva temporada, se han reforzado muy bien la llegada del alero Rudy Gay y también mantienen el núcleo de la pasada, incluido el pívot español Pau Gasol, más consolidado.

Los Thunder sorprendieron con la formación de los nuevos 'Big Three', tras conseguir los fichajes de los aleros Paul George y Carmelo Anthony, que dejaron a Indiana y New York, respectivamente, para unirse al base Russell Westbrook, el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, y se presentan también como otra de las grandes amenazas paran los Warriors.

Igual sucede dentro de los Rockets que ficharon al base estelar Chris Paul para unirse al escolta James Harden, que luchó con Westbrook por el premio de MVP.

En la Conferencia Este, los Cavaliers tendrán de nuevo a LeBron James como la estrella y vuelven a ser el equipo referente ya que a pesar de haber perdido a Irving recibieron al base Isaiah Thomas, baja al principio de temporada por lesión.

Los Celtics lograron los refuerzos de Irving y Hayward para unirse al pívot dominicano Al Horford y son otra gran alternativa a luchar por el título de la Conferencia Este, donde el resto de los equipos carecen de la plantilla suficiente para competir con Cavaliers y Boston.

Aunque los Raptors mantienen el mismo núcleo del equipo de la pasada temporada, con la continuidad del ala-pívot congoleño español Serge Ibaka, quien le da mayor potencial en el juego interior.

Los Wizards tampoco sufrieron ninguna baja importante y con el base John Wall, de 27 años, confirmado como el jugador franquicia estarán también en la lucha, seguidos por Milwaukee, Charlotte, Miami y los jóvenes Sixers de Filadelfia.

La formación de las plantillas de los equipos de cara a la nueva temporada ha supuesto la inversión récord de 3.200 millones de dólares, incluidos los 205 millones de la extensión de contrato por cinco años que firmó Westbrook, el mejor pagado con un salario de 235 millones hasta el 2022-23.

También el tope salarial será histórico con 99 millones de dólares, un cinco por ciento de incremento con relación a los 94 de la pasada temporada.

El centro de atención entre los novatos estará puesta en el base Lonzo Ball, de los renovados Lakers, el jugador más mediático de toda la pretemporada.

Ball tendrá la misión de recuperar para los Lakers el histórico estilo de juego del "showtime" que lideró 'Magic' Johnson, que ahora vuelve a estar al frente del equipo, pero como presidente de operaciones y que ha dado todo su apoyo a Lonzo, sin importar las excentricidades que aporta el padre del jugador LaVar Ball.

La NBA también prohibió generar algún tipo de protesta irrespetuosa durante el himno nacional, y quienes lo hagan serán sancionados.

El Partido de las Estrellas, por su parte, deja el tradicional formato de los equipos de la Conferencia Este y Oeste para ser integrados por los capitanes que tengan el mayor número de votos populares y, mediante una especie de sorteo, ellos escogerán a sus compañeros, un sistema que ha recibido todo tipo de críticas.