El Estudiantes busca la tercera victoria seguida ante el Rosa Radom polaco

Madrid, 17 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes buscará ante el Rosa Radom polaco en el partido de este miércoles de la Liga de Campeones de la FIBA (20.30) su tercera victoria seguida tras las obtenidas en Atenas ante el AEK y en Burgos contra el San Pablo, en un partido que juega como local en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Tras las derrotas ante el Baskonia (94-76) y especialmente la sufrida en casa ante el Gipuzkoa Basket (75-92), el 'Estu' ha recuperado las sensaciones con dos triunfos como visitante en Atenas ante el AEK griego (79-87) y en Burgos contra el San Pablo (72-87).

El triunfo en territorio burgalés, con un destacado base estadounidense Omar Cook (máximo asistente de la jornada con 12 pases) y buen trabajo interior de su compatriota Alec Brown (14 puntos, 5 rebotes) sirve para dar aire en la Liga Endesa a los pupilos de Salva Maldonado, que son duodécimos en la clasificación doméstica con una victoria y dos derrotas, teniendo en cuenta que han jugado un partido menos que el resto de los conjuntos.

En Europa, el conjunto colegial quiere refrendar su buen arranque en Grecia con una victoria ante el desconocido Rosa Radom polaco, un equipo con apenas dos décadas de existencia que no obstante ya estuvo en la inauguración de la Liga de Campeones de la FIBA la temporada pasada, en la que fue último de su grupo con tres victorias y once derrotas en catorce jornadas.

Del equipo actual destacan el escolta estadounidense Kevin Punter, que acumula 18,7 puntos de media en los tres partidos europeos de esta temporada -incluyendo la eliminatoria previa contra el Telenet Giants Antwerp belga-, un viejo conocido de la afición española como el ala-pívot checo Patrik Auda (exManresa), que ha promediado 15,3 puntos y 5,3 rebotes.

También figuran en su plantilla el alero polaco Michal Sokolowski y el pívot ucraniano Ihor Zaytsev (también con pasado en el Manresa), que aportan puntos y rebotes al conjunto polaco.

El conjunto madrileño debutará como local en la competición europea en un escenario poco habitual: el Pabellón Jorge Garbajosa de la localidad de Torrejón de Ardoz, al este de Madrid, debido a que las negociaciones con las instituciones públicas madrileñas no han permitido tener acceso a un pabellón en la capital con condiciones económicas "asumibles", según anunció el club.

Es por esto que el Estudiantes ha habilitado autobuses gratuitos para que los abonados del club lleguen a Torrejón, que partirán desde las 18.30 horas del Polideportivo Magariños cada media hora y regresarán tras el encuentro.

Para tener plaza en este transporte, los abonados estudiantiles tendrán que reservar su plaza enviando un correo electrónico al club antes de las 13.00 horas del miércoles.

Las reducidas dimensiones del Pabellón Jorge Garbajosa, en el que caben algo menos de 3.000 personas, provoca que no se puedan vender entradas para el partido, exclusivo para los abonados que serán recolocados respecto a sus localidades del Palacio de los Deportes (WiZink Center).

Así, los aficionados de Tribuna Baja, Tribuna Pista, Tribuna Baja Lateral y Tribuna Principal estarán ubicados en los laterales de la cancha; y los de Fondo B, Fondo D, Fondo D Alto y Tribuna Superior estarán ubicados en los fondos de la pista, según informó el club colegial.