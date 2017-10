78-68. Estudiantes vence con sufrimiento en su ´exilio´ de Torrejón

Torrejón de Ardoz (Madrid), 18 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes venció con más sufrimiento del esperado por 78-68 al Rosa Radom Polaco, en su primer partido como local de la Liga de Campeones de la FIBA que disputó en Torrejón de Ardoz por no haber llegado a un acuerdo para tener cancha en la capital.

El conjunto colegial sumó su segunda victoria en la competición europea, después de haber hecho lo propio ante el AEK Atenas en Grecia, y la tercera consecutiva contando el triunfo doméstico ante el San Pablo Burgos.

El escolta Darío Brizuela (17 puntos) fue el que sacó las castañas del fuego a un equipo que dominaba el duelo al descanso y se lo complicó en el tercer periodo. El ala-pívot croata Goran Suton (14 puntos, 10 rebotes) y el poste estadounidense Alec Brown (12 y 7) también estuvieron entre los destacados.

El Estudiantes hizo lo posible por sentirse como en casa, poniendo autobuses para llevar a los aficionados y hacer suyo el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, con presencia del propio presidente de la Federación Española de Baloncesto en el palco.

El duelo arrancó competido, con un conjunto polaco que demostró pronto que al 'Estu' no le iba a valer solo con la producción ofensiva de Brown y Nik Caner-Medley para cobrar distancia (10-10, min. 6).

En cuanto el conjunto colegial aportó algo más de dureza en defensa comenzó a generar las primeras ventajas con Omar Cook y Goran Suton como estiletes, con la única oposición visitante del alero polaco Michal Sokolowski, la referencia del Rosa Radom, que hizo 9 puntos de sus 17 en el primer cuarto, cerrado con 20-16.

A la mejora defensiva le sumó el conjunto madrileño algo más de fluidez en ataque en el segundo cuarto, con Brizuela dinamitando el choque a la carrera y el triple para cerrar un parcial 11-2 en tres minutos que catapultaba a los colegiales quince puntos arriba, del 29-23 al 40-25 (min. 17), y el descanso llegaba con un 45-35 en el electrónico.

Salió del vestuario el conjunto polaco con ganas de buscar la remontada, de la mano del polaco Patrik Auda y del base estadounidense Kevin Punter, que paso a paso iban reduciendo su renta mientras a los locales solo les quedaba la opción de servir balones para que el senegalés Sitapha Savané superara a su par.

La candidez en defensa del 'Estu', especialmente con las penetraciones de Punter, permitían al americano del Rosa Radom (que acabó el duelo como máximo anotador con 20 tantos) reducir la renta local a su mínima expresión (57-55, min. 27), para llegar a las tablas en una jugada en la que el conjunto colegial concedió dos rebotes defensivos al equipo polaco. Acabó el tercer periodo un tanto por detrás: 57-58.

Lo que podía haber sido un final plácido se convirtió en un último cuarto de nervios, en el que ambos equipos fallaron canastas de todos los colores y de nuevo Darío Brizuela rescató a los suyos con recuperaciones, carreras y un triple que daba algo de aire al 'Estu' (68-63, min. 34).

No dejó de sufrir el Estudiantes hasta el final, y solo pudo estabilizar la diferencia gracias a las personales que el conjunto polaco cometió, sabedor de que no por mucho nadar iba a llegar a la orilla. Al final, 78-68 y a preparar la visita del Barça Lassa el domingo, ésta sí en el Palacio de los Deportes (WiZink Center).

- Ficha técnica:

78 - Movistar Estudiantes (20+25+12+21): Cook (6), Peña (3), Sola, Caner-Medley (5), Brown (12) -quinteto inicial-, Cvetkovic (4), Brizuela (17), Suton (14), Arteaga (4), Hakanson (9) y Savané (4).

68 - Rosa Radom (16+19+23+10): Punter (20), Sokolowski (17), Piechowicz, Auda (12), Trojan (2) -quinteto inicial-, Zegzula (2), Zaytsev (10), Witka (5), Bojanowski y Szczypinski.

Árbitros: Tolga Sahin (ITA), Petr Hrusa (CZE) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la Liga de Campeones de la FIBA, disputado en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid), ante unos 500 espectadores, entre ellos el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.