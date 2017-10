El Baskonia busca su primer triunfo europeo ante un renovado Maccabi

Vitoria, 18 oct (EFE).- El Baskonia buscará mañana su primer triunfo europeo ante un renovado Maccabi de Tel-Aviv en la segunda jornada de la temporada de la Euroliga que vuelve a disputar lejos del Buesa Arena.

Tras la derrota en la primera jornada ante el Olympiacos, los de Pablo Prigioni visitan la complicada cancha hebrea ante un equipo que ha cambiado de su cara tras concluir una de las peores temporadas de su historia donde no llegó a la final de su competición doméstica y no pudo alcanzar los playoffs de la Euroliga.

Para revertir esta situación, los israelitas han confiado el equipo al exentrenador del Baskonia Neven Spahija, que logró un título de liga con el equipo vasco, y ha renovado gran parte de su plantilla con destacados fichajes como el de Deshaun Thomas; el exbaskonista Michael Roll; el exNBA Norris Cole; el pívot Artsiom Parakhouski; y el primer MVP de la temporada, Pierre Jackson, entre otros grandes jugadores.

Los de Spahija consiguieron el primer triunfo por un cómodo 71-88 ante el Brose Bamberg y se presentan ante su público con la visita del Baskonia en esta segunda jornada.

Los vascos llegan con muchas dudas y con ánimo de revancha después de tres derrotas consecutivas entre la ACB y la liga continental, una situación agravada por los problemas físicos del equipo.

Para este encuentro es seria duda el francés Rodrigue Beaubois que a pesar de haber viajado con el equipo, no termina de recuperarse de sus problemas de rodilla.

Asimismo, Jayson Granger no está al 100 % de su capacidad física debido a una lesión muscular que sufrió ante el Olympiacos, aunque no le impidió saltar al pista para medirse al Montakit Fuenlabrada el pasado domingo.

Además, el técnico argentino mantiene las bajas de Patricio Garino y Jordan McRae que continúan con sus procesos de recuperación.