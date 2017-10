Los Bulls suspenden a Portis con ocho partidos por agresión a Mirotic

Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Los Bulls de Chicago suspendieron con ocho partidos al ala-pívot Bobby Portis por haber agredido durante el entrenamiento a su compañero, el ala-pívot montenegrino español Nikola Moritic, que sufrió la fractura de la mandíbula superior y conmoción cerebral.

El vicepresidente ejecutivo de los Bulls, John Paxson, confirmó que Mirotic, que tuvo que ser ingresado en un hospital local, será baja durante mes y medio.

Paxon también explicó que el exjugador del Real Madrid no podrá ser operado de la fractura facial hasta que no supere todos los síntomas de la conmoción cerebral.

Mientras, Portis comenzará a cumplir con la suspensión a partir de este jueves, cuando los Bulls inician la nueva temporada al enfrentarse en Toronto a los Raptors.

Sin embargo, Portis si podrá trabajar con el equipo en los entrenamientos mientras dure el periodo de suspensión.

Paxson calificó las acciones de Portis como "inadmisibles", pero también destacó que "no era una mala persona, simplemente que cometió un error".

El intercambios de expresiones "basura" que se dicen los jugadores durante los entrenamientos es algo normal, pero en el caso de Portis y Mirotic al final escalaron al enfrentamiento físico que acabó en agresión.

Mirotic cargó en Portis dos veces antes de que Portis lanzara un golpe que alcanzó de pleno la cara de Mirotic, que cayó al suelo, donde permaneció inmóvil durante varios minutos antes de levantarse.

El gerente general de los Bulls, Gar Forman, estuvo en el entrenamiento y presenció el altercado que protagonizaron ambos jugadores.

Se esperaba que Mirotic, de 26 años, promedió 10,6 puntos y 5,5 rebotes por partido la temporada pasada, fuese titular en la nueva.

El pasado verano, el internacional español firmó un contrato de dos años y 12,5 millones de dólares garantizados que va a recibir esta campaña.

Portis, de 22 años, que comienza la tercera temporada en la NBA, en la pasada logró promedios de 6,8 puntos y 4,6 rebotes, y luchaba con Mirotic por el puesto titular de ala-pívot de los Bulls.