Los reyes de la canasta europea se citan en Madrid

Madrid, 18 oct (EFE).- Real Madrid y CSKA Moscú, los reyes de la canasta europea con nueve y siete títulos continentales respectivamente, se citan en Madrid para dirimir un primer asalto en la Euroliga 2017-18.

Pese al dominio madridista en los títulos, las victorias parciales entre ambos caen del lado ruso con un 5-14 en lo que llevamos de siglo, un 3-7 si se contemplan sólo los partidos disputados en Madrid. Y un 14-28 en el histórico de enfrentamientos, además de un 1-4 en los últimos cinco partidos.

Muy pocos clubes tienen un balance favorable con el Real Madrid, máxime si las confrontaciones datan desde 1963, cuando Madrid y CSKA jugaron por primera vez en la final de la Copa de Europa, que ganaron los rusos. El Madrid venció en casa por 86-69, pero el CSKA le devolvió la moneda en Moscú superándole por la misma diferencia, 91-74. El partido de desempate se jugó en Moscú y los rusos ganaron por 99-80.

Desde entonces hasta ahora mil y una batallas en el partido más clásico de entre los clásicos en el Viejo Continente, que esta temporada viene con nuevos retos y con pequeñas sorpresas.

El regreso de Sergio Rodríguez, del 'Chacho', empotrado en las filas moscovitas, será una de las primeras cuestiones que el aficionado tendrá que digerir. También la del cambio de bando de Othello Hunter, que comparada con la de Sergio es algo menor, sin duda.

La trascendencia del partido, siendo la segunda jornada de treinta en la fase regular, no es la máxima, pero los grandes clubes siempre miran más allá que el resto y, en cualquier caso, siempre hay que marcar territorio ante los iguales.

Real Madrid y CSKA Moscú son de los equipos que menos cambios han tenido en la Euroliga con respecto a la temporada anterior, los dos llegaron a la Final a Cuatro y acabaron midiéndose en la lucha por el tercer puesto. Así es que se han intentado reforzar pero manteniendo la misma idea y estructura de equipo.

La llegada del Chacho para cubrir la marcha a la NBA del serbio Milos Teodosic es el cambio más importante, pero también son notables las llegadas de Will Clyburn y de Leo Westermann. Las de Othello Hunter y Alan Makiev parecen menores en principio.

El griego Dimitris Itoudis tiene a su disposición una plantilla de lujo con Nando de Colo en el mascarón de proa y Cory Higgins, Kyle Hines, Vitaly Fridzon, Victor Khryapa y Andrey Vorontsevich, entre otros.

Tampoco el Madrid está desprotegido en lo que a nombres se refiere. Pablo Laso no podrá contar con Trey Thompkins, que sigue en Estados Unidos por un problema familiar, pero todos los demás estarán disponibles, incluido Rudy Fernández que estuvo toda la semana pasada con fiebre.