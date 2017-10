El Valencia quiere estrenar el casillero de triunfos ante el Efes de Perasovic

València, 19 oct (EFE).- El Valencia Basket recibe mañana, en la segunda jornada de la fase regular de la Euroliga, al Efes Pilsen que dirige su extécnico Velimir Perasovic y ante el que tratará de lograr su primer triunfo en la competición tras haber perdido en su debut en la pista del Khimki Moscow Region.

Será la segunda vez que el Valencia se mida a un equipo dirigido por el técnico croata, que le condujo al título de la Eurocopa de 2014, desde que fue destituido como entrenador del conjunto valenciano en enero de 2015. La primera fue con el Baskonia y acabó expulsado por los árbitros.

También el conjunto turco acude esta cita tras haberse estrenado con una derrota aunque en su caso fue como local y con el Real Madrid como rival en un encuentro en el que los estadounidenses Errick McCollum, Ricky Ledo y Bryant Duston fueron sus principales referencias al anotar 60 de sus 74 puntos.

Los tres serán las principales preocupaciones defensivas del conjunto valenciano junto a su compatriota Justin Doellman. El exjugador del Valencia ha fichado recientemente por el equipo otomano y no participó en su primer encuentro en la Euroliga.

Precisamente el Valencia afronta esta cita tras una derrota ante el Real Madrid, aunque en este caso en el marco de la Liga ACB, en un encuentro en el que el conjunto de Txus Vidorreta mantuvo sus opciones hasta el último minuto.

Aun así, en los dos choques, el Valencia no ha sido capaz de llevar la iniciativa del juego y aunque ha mostrado una buena capacidad de reacción no ha logrado controlar el ritmo del encuentro y llevarlo a su terreno.

En este encuentro, el interior montenegrino Bojan Dubljevic sufrió una fractura de tabique nasal que le obligará a jugar en las próximas semanas con una máscara protectora, como ya le ocurrió en 2013.

No obstante, se espera que el pívot no tenga problemas para disputar el partido aunque el técnico vasco mantendrá las bajas del base Antoine Diot, del alero Fernando San Emeterio y del pívot Latavious Williams, como ya ha ocurrido en los últimos encuentros.

El partido será el primero de la Euroliga que se dispute en el pabellón de la Fuente de San Luis desde que el equipo valenciano cerrara su tercera participación en el torneo en diciembre de 2014 ante el Neptunas Klaipedas lituano, una cita de la que han pasado más de mil días.