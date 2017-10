90-82. El Estrella Roja frena la euforia del Barcelona

Redacción de deportes, 20 oct (EFE).- El Barcelona Lassa sufrió su primera derrota de la temporada, en Belgrado (90-82), donde el Estrella Roja, aupado por su público, frenó la euforia de los azulgranas, que pagaron caro un nefasto primer tiempo en el que el equipo serbio sacó relucir su mejor versión.

En el primer desplazamiento de la Euroliga, el conjunto catalán, que siempre fue a contracorriente de su rival, tuvo opciones hasta el final, pero los locales, liderados por Taylor Rochestie (22 puntos y 27 de valoración) y Milko Bjelika (23 puntos), se llevaron el triunfo justo.

Avisaba Sito Alonso en la previa de las dificultades de comunicación que tendría su equipo en la caldera ambiental del Pionir. Acertó el técnico del Barcelona y lo notaron sus jugadores en un primer tiempo en el que reaparecieron algunos de los fantasmas de la temporada pasada.

Y eso que sus jugadores acertaron en ataque en los primeros compases del partido, pero el mayor problema era defensivo ante un Estrella Roja que cometió el primer error en ataque en el minuto 5 (18-10).

Con Rochestie acertado desde el perímetro y Lessort machacando en la pintura, el equipo serbio desconectó al Barcelona, que no controlaba el rebote y era incapaz de correr en ataque, lo que provocó que los locales gozaran de una cómoda ventaja de 11 puntos tras los primeros 10 minutos (24-13).

El segundo periodo empezó con Jankovic anotando y fijando una máxima renta de trece puntos. El Barcelona seguía naufragando, aunque se salvó de un castigo todavía más severo gracias a la caída en picado del porcentaje de acierto serbio.

Reaccionaron los de Sito Alonso con la entrada de Seraphin, máximo anotador azulgrana con 16 puntos. Curiosamente el pívot francés encontró buenas opciones en ataque lejos de la pintura y ayudó a su equipo a encadenar un parcial de 0-8 (33-28, min.18).

Pidió tiempo muerto el joven técnico del Estrella Roja y su plantel volvió a poner una marcha más antes del descanso de la mano de Rochestie, que con dos triples seguidos dejaba el 44-32 tras los primeros 20 minutos del partido.

No mejoraron las sensaciones de los azulgranas tras el descanso. Con Heurtel perdido en la dirección de juego, Seraphin continuaba siendo el salvavidas de su equipo, que no aprovechaba la irregularidad en ataque de su rival para entrar en el partido.

De hecho, el ritmo lento que proponía el Estrella Roja alejaba a los azulgranas de la pugna por el triunfo. La intensidad versátil de Lessort en la pintura y la chispa exterior de Feldeine daban al equipo serbio una cómoda renta de 14 puntos (55-41, min.25).

Cuando parecía que el duelo estaba cerca de la sentencia, apareció el desequilibrio ofensivo de Heuertel, autor de 9 puntos en el tercer acto, y su equipo sacó el orgullo para endosar un parcial de 7-16 que daba esperanzas a los de Sito Alonso con vistas a los últimos 10 minutos (62-57).

Parecía estar dentro del partido el equipo azulgrana, pero un parcial de 8-2, con dos triples consecutivos de Dobric, volvía a poner tierra de por medio a la reacción catalana a 7 minutos y medio para el final (70-59).

Pidió tiempo muerto Sito Alonso y el Barça se puso a cinco puntos del equipo serbio con un triple de Hanga y un 2+1 de Oriola. A falta de 2 minutos y 40 segundos, con Tomic brillando en la pintura y Heurtel (14 puntos) anotando desde el perímetro, los visitantes tomaron las riendas del partido por vez primera (79-80).

Una reacción que se acabó cuando Bjelica, en la pintura, y Rochestie, desde el perímetro, salieron al rescate del Estrella Roja, que se convierte en el primer equipo en superar al Barça de Sito Alonso.

- Ficha técnica:

90 - Estrella Roja (24+20+18+28): Lazic (-), Rochestie (22), Feldeine (7), Bjelica (23), Lessort (13) -cinco inicial-, Keselj (-), Radicevic (4), Lazarevic (-), Antic (10), Dobric (9) y Jankovic (2)

82 - Barcelona Lassa (13+19+25+25): Heurtel (14), Ribas (4), Hanga (10), Moerman (6), Seraphin (16) -cinco inicial-, Pressey (3), Navarro (2), Vezenkov (4), Oriola (8), Koponen (5) y Tomic (10).

Árbitros: Olegs Latisevs (Letonia), Carmelo Paternico (Italia) y Piotr Pastusiak (Polonia). Eliminados: Heurtel (min.39).

Incidencias: partido de la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado ante unos 6.086 espectadores.