94-69. El Obradoiro arrolla al Burgos

Santiago de Compostela, 7 Oct (EFE).- El Monbus Obradoiro no tuvo piedad del colista San Pablo Inmobiliaria Burgos (94-69), al que arrolló con un contundente parcial 29-1 entre el primer y el segundo cuarto que le permitió jugar con cómodas ventajas durante todo el choque (31-6, 52-30, 64-41 y 70-46).

Arrancó mandando el Burgos (2-5, min.3) pero solo fue un espejismo porque sus numerosos errores en los lanzamientos, algunos demasiados forzados por insistir en encestar desde el perímetro, los explotó su rival para destrozarlo, con un letal Matt Thomas -13 puntos en el primer cuarto-, a quien acompañaron Simons, Bendzius y Pustovyi.

El 29-6 con el que terminó el primer cuarto allanó el camino al Obradoiro, que no se relajó y continuó incrementando su ventaja (33-9) hasta que irrumpió Edu Martínez con tres triples consecutivos para frenar la sangría de los suyos, incapaces de asustar a los santiagueses (52-30, descanso).

Con la tranquilidad del marcador, el Obradoiro jugó mucho más suelto en ataque, con Albert Sábat aprovechando sus minutos, Thomas exhibiendo su muñeca y Radovic tomando el testigo de Pustovyi en el juego interior.

Matt Thomas fue a la postre el mejor jugador del partido con veinte puntos conseguidos gracias a sus buenos porcentajes de tiro (cinco de cinco en tiros de dos y tres de cuatro en triples), lo que le permitió terminar el choque con una valoración de 24.

Por parte del San Pablo Burgos, que sigue sin conocer la victoria tras cinco jornadas, fue el estadounidense Deon Thompson su mejor hombre gracias a sus 16 puntos, nueve rebotes y dos asistencias para una valoración global de 23.

En el partido en el que el base malagueño Pepe Pozas se convertía en el segundo jugador de la historia del Obradoiro con más partidos (104) solo superado por Alberto Corbacho (141), el club gallego igualó su quinto mejor triunfo liguero y su quinta mayor anotación en la ACB.

- Ficha técnica:

94 Monbus Obradoiro: Pozas (2), Simons (7), Bendzius (8), Pustovyi (12) y Matt Thomas (20) -equipo titular- Sábat (13), Llovet (2), David Navarro (9), Corbacho, Radovic (16) y Laksa (5).

69 San Pablo Burgos: Javi Vega (13), Gailius (8), Thompson (16), López (11) y Fisher (7) -equipo titular- Schreiner (2), Sedekerskis, Barrera (1), Saiz, Edu Martínez (9) y Huskic (2).

Parciales: 29-6, 23-24, 20-18 y 22-21

Árbitros: García González, Calatrava y Sánchez Mohedas.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 4.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios en el Norte de España y Portugal.