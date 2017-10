El Fuenlabrada, a la búsqueda del récord en Sevilla

Madrid, 21 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada, uno de los tres equipos invictos de la Liga Endesa junto al Barcelona y el Real Madrid en las primeras cuatro jornadas, buscará firmar su récord de victorias consecutivas en un arranque liguero con el quinto triunfo en Sevilla, donde visita a un Betis Energía Plus que no ha ganado.

El conjunto madrileño se ha ganado el derecho a ser considerado la gran sorpresa del arranque de la competición, en la que ha derrotado a cuatro equipos que disputan competiciones europeas: Bilbao, Andorra (ambos en la Eurocopa), Unicaja y Baskonia (Euroliga), dirigido por el argentino Néstor 'Che' García, que ha empezado de gran manera en su estreno en el baloncesto europeo.

"La verdad es que es el inicio soñado, porque sabemos contra la calidad de equipos que jugamos y lo dura que es la Liga. Uno siempre quiere lo mejor, pero la verdad es que el arranque ha sido increíble", evaluó el entrenador de Bahía Blanca (Argentina) en una entrevista con EFE este viernes.

Un juego marcado por el gran esfuerzo defensivo, una actitud reboteadora que ha permitido que ninguno de sus rivales hasta el momento hayan capturado más balones que los fuenlabreños, y la confianza de sus jugadores ofensivos, especialmente el congoleño Christian Eyenga, el croata Marko Popovic y el mexicano Paco Cruz, son los mimbres que han permitido al Montakit este gran inicio.

Si el pasado domingo el conjunto madrileño logró en su casa del Pabellón Fernando Martín igualar su mejor arranque liguero con cuatro victorias en cuatro jornadas, lo que afronta en el Pabellón San Pablo de Sevilla sería establecer una nueva marca con el mejor arranque de sus 20 años de historia en la Liga ACB.

No obstante, enfrentarse a un rival que aún no ha estrenado su casillero como es el Real Betis Energía Plus no supone ningún tipo de relajación para el vestuario fuenlabreño.

El escolta Álex Llorca advirtió durante la semana que lo conseguido hasta ahora está "muy bien", pero que este domingo comienza "su liga", la de los equipos que juegan por la permanencia, objetivo primordial del Fuenlabrada y de sus próximos rivales, tanto el Betis como el Obradoiro.

Los madrileños visitarán Sevilla con toda su plantilla en perfecto estado de revista para el partido de mañana (12.30 horas), en un duelo cuyos precedentes también benefician al Fuenlabrada.

Se da la circunstancia de que los enfrentamientos entre fuenlabreños e hispalenses se han decantado históricamente hacia el equipo visitante: en San Pablo, 11 victorias visitantes en 18 duelos, y los mismos guarismos a la inversa en el Fernando Martín para el Betis.

La temporada pasada el resultado de partido fue un 73-78 para el conjunto madrileño, con 22 puntos para el sueco Ludde Hakanson y otros tantos del mexicano Paco Cruz.