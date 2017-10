70-73. Fuenlabrada bate su récord de triunfos en el arranque ante un Betis desfondado

Sevilla, 22 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada ganó por 70-73 al Betis Energía Plus, que sigue sin vencer, y con un trabajado triunfo batió su récord histórico de victorias (5) en un arranque liguero, en un partido muy igualado y en el que los madrileños remontaron 8 puntos en un buen último cuarto al desfondarse los sevillanos.

Con el mexicano Paco Cruz (15 puntos) imponiendo sus galones, el Fuenlabrada, que sigue firme en las alturas de la tabla, cimentó su quinto triunfo en un último cuarto que jugó con más criterio ante un Betis que se vino abajo en el peor momento (10-21 en el cuarto parcial) y al que de nada le sirvieron los 17 puntos del francés Nobel Boungou-Colo, máximo anotador del choque.

El pabellón de San Pablo acogía un duelo entre rivales con trayectorias radicalmente opuestas y que buscaban la victoria por distintos objetivos: los sevillanos, para ganar su primer partido de la temporada; y los madrileños, para enlazar su quinto triunfo y firmar el mejor arranque de liga en sus veinte años en la ACB.

El Montakit Fuenlabrada saltó dormido a la pista, lo que aprovechó el Betis, muy intenso en el inicio y con la lección bien aprendida, para endosarle un 8-0 de salida a un rival desconocido y desacertado, hasta el punto de que una de sus figuras, el congoleño Christian Eyenga, cometió dos personales en el primer minuto.

El equipo del técnico argentino Néstor García se espabiló pronto, devolvió la moneda a un conjunto sevillano al que se le abrían vías de agua en defensa (8-8, m.3) y con un parcial de 0-14 se fue en el marcador (8-14, m.5) tras sendos triples del estadounidense Ian O'Leary y del croata Marko Popovic.

Con todo, los fuenlabreños carecían de regularidad, lo que permitió a los béticos rehacerse, igualar a 16 (m.7) en otro arreón ofensivo y, a base de coraje e intensidad en ambas zonas, acabar con una mínima renta el primer cuarto (24-23, m.10).

La igualdad siguió en el segundo, como si ninguno supiera hallar la fórmula para dar un paso adelante, y mejoraron mucho las defensas, sobre todo la del Betis con los 'bajitos' Franch o Alfonso Sánchez y el poderío del nigeriano Anosike y del galo Boungou-Colo, el mejor de los suyos en ataque -12 puntos en el primer tiempo-.

Aunque el Fuenlabrada, que empezó con 5 puntos seguidos del letón Rolands Smits, abrió hueco con un parcial de 2-9 (26-32, m.13), no lo consolidó y propició la reacción de los andaluces, que apretaron en defensa y empataron con un 6-0 de parcial (32-32, m.16,5).

En los madrileños apareció el americano O'Leary para adquirir de nuevo una corta ventaja (32-36, m.18), pero entre Anosike, Boungou-Colo y el americano Ryan Kelly, con otro 6-0, se encargaron de que el Betis se fuera al descanso por delante (38-36, m.20).

En la reanudación, el decorado no cambió. Los béticos siguieron fuertes en defensa y rápidos en ataque (44-41, m.23), pero el 'Fuenla', con su mayor poderío en el rebote y el tino de Smits, ayudado ahora por el mexicano Cruz, revirtió una vez más la situación (44-48, m.24, tras un 0-7 de parcial).

Lejos de venirse abajo, el Betis, con Boungou-Colo muy entonado y bien auxiliado ahora por el alero checo Blake Schilb, se creció tras el ecuador de este tercer cuarto (47-50) y, con un parcial de 13-2 ante el desconcierto de los madrileños, logró entrar en el último con 8 puntos de diferencia (60-52, m.30).

Pero el Montakit no se rindió y lo dejó claro con un triple del venezolano Gregory Vargas y un '2+1' de O'Leary (62-58, m.33).

En los verdiblancos, al ver acercarse a su rival, cundió el nerviosismo y no supieron frenar el juego vertical y agresivo del Fuenlabrada, que, con el acierto del montenegrino Sekulic y de Paco Cruz, culminó la remontada tras un 1-12 de parcial (63-70, m.38).

El desacierto del Betis en esta fase decisiva -anotó 3 puntos en 8 minutos- fue letal para sus intereses, pues, aunque con los puntos de Kelly lo intentó hasta el último instante (70-72 faltando 16 segundos y con el balón en su poder), al final murió en la orilla.

- Ficha técnica:

70 - Betis Energía Plus (24+14+22+10): Franch (4), Nelson (3), Boungou-Colo (17), Kelly (15), Anosike (9) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (-), Iván Cruz (-), Uriz (2), Schilb (13), Blanco (1) y Golubovic (6).

73 - Montakit Fuenlabrada (23+13+16+21): Vargas (7, Popovic (7), Eyenga (6), O'Leary (13), Sekulic (10) -cinco inicial-, Olaseni (2), Rupnik (-), Llorca (3), Sekulic (10), Paco Cruz (15) y Smits (10).

Árbitros: Pérez Pizarro, Castillo y Olivares. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo de Sevilla ante 3.759 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios que han asolado el norte de España y Portugal.