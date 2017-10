80-70. Los colegiales le hacen un póquer al Barça y le apean del liderato

Madrid, 22 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes volvió a ganar (80-70), por cuarto año consecutivo, a un Barcelona Lassa inoperante por momentos en ataque y en defensa gracias a un Sylven Landesberg pletórico en ataque y fundamental para sobrevivir al poco acierto en los triples, 6 de 30.

El desatino fue la principal característica del primer cuarto entre Estudiantes y Barcelona, sobre todo en los azulgranas, que no anotaron su primera canasta, por medio de Ante Tomic, hasta los 3:30 minutos de partido (5-2).

Los madrileños, con Sylven Landesberg como único clarividente de cara al aro, se manejaron mejor en medio de fallos clamorosos pero el Barcelona por puro peso específico consiguió empatar el partido, 7-7, a los seis minutos y medio.

Sito Alonso decidió que hasta ahí había llegado el asunto y una vez recuperado el marcador decidió comenzar un partido nuevo, dando paso a un quinteto completamente distinto. No le dio para mucho porque el primer cuarto acabó con 16-11 para los madrileños, pero sentó las bases de su posible mejoría.

Estudiantes anotó 1 de 11 triples en los primeros diez minutos y 0 de 3 los azulgranas. Un desastre.

El Barcelona emergió en el segundo acto, gracias también a que las defensas desaparecieron. Thomas Heurtel y Aleksandar Vezenkov fueron los que encabezaron la reacción del Barça, que anotó 34 puntos en este periodo por 20 del Estudiantes, que siguió con su especial desamor desde la larga distancia, 2 de 17 en total.

El gran cambio fue la inoperancia defensiva de ambos equipos y que mientras Estudiantes se empeñó en lanzar de tres, y en no anotar, el Barcelona decidió jugar más interior y aprovechar la velocidad de sus ala-pívots, Vezenkov y Pierre Oriola, y anotar 4 de los 7 triples que lanzó.

El 36-45 con el que se llegó al descanso presagió no muy buenos augurios para los locales.

Con Landesberg desatado en ataque y protagonista único del ataque estudiantil, el equipo madrileño consiguió volver a poner las tablas en el marcador, 49-49 (min.25) con un parcial de 13-4 y los 13 puntos anotados por Landesberg ante la desesperación de Sito Alonso, al que le faltó salir a frenar al jugador estadounidense.

El Barcelona tomo aire y volvió a jugar con cierta pausa para volver a dominar el marcador y acabar el tercer periodo con un 55-61 prometedor a sus intereses. Estudiantes siguió sin anotar triples, pero esta vez, al menos, con solo tres intentos.

El partido volvió a enredarse en el último cuarto, con más fallos para los dos equipos pero aderezados con la tensión y la estrechez del marcador, 62-63 (min.33.20).

Estudiantes siguió sobreviviendo, 65-66 (min.35), pese al empecinamiento en el fallo desde el exterior del arco con 4 de 27 a estas alturas de partido, aunque fue precisamente un triple, de Aleksandar Cvetkovic el que le devolvió a la ventaja en el marcador, 68-66 a menos de cuatro minutos para el final.

Y otro triple más de Alec Brow puso el 73-66 a falta de 2.15 minutos. Estudiantes supo sobrevivir en aguas revueltas y sacar partido de su mayor debilidad en los momentos decisivos.

El Barcelona anotó 9 puntos en el último periodo y por cuarto año consecutivo cayó en su visita a Estudiantes.

- Ficha técnica:

80 - Movistar Estudiantes (16+20+19+25): Cvetkovic (13), Cook, Landesberg (27), Brown (10) y Caner-Medley -equipo inicial-, Hakanson (3), Vicedo (7), Brizuela (6), Suton (4) y Arteaga (10).

70 - Barcelona Lassa (11+34+16+9): Pressey (4), Hanga (1), Koponen (4), Tomic (9) y Moerman (7) -equipo inicial-, Ribas (5), Seraphin (2), Heurtel (17), Navarro (3), Vezenkov (8) y Oriola (10).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Sergio Manuel y Carlos Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante unos 7.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios que han asolado el norte de España y Portugal. El Estudiantes jugó por primera vez en su historia con camisetas rosas como apoyo a la campaña de prevención del cáncer de mama.

Por Ricardo Molinelli