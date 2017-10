91-93. Dubljevic hace ganar al Valencia en Murcia tras perder por 21

Murcia, 22 oct (EFE).- El Valencia Basket sufrió muchísimo para ganar en la pista del UCAM Murcia un partido que llegó a ir dominando por 21 puntos, que luego se vio muy agobiado y en el que finalmente en Bojan Dubljevic apareció en el momento justo para ser el jugador clave del partido, algo a lo que también optó el grana Vítor Benite, cuyos 29 puntos se quedaron sin premio.

El choque se presentaba con bajas sensibles en ambos bandos, pues Alberto Martín, Brad Oleson, José Ángel Antelo y Vítor Faverani no disputaron el encuentro en los locales y Antoine Diot, Fernando San Emeterio y Latavious Williams no lo hicieron en los visitantes.

Pese a sus ausencias, el Valencia Basket impuso su ley en el primer cuarto, el cual acabó con una clara ventaja de 14 puntos (12-26) merced fundamentalmente a su mejor ataque y al acierto en los triples, con cuatro canastas de ese valor convertidas por el belga Sam Van Rossom, autor de dos; Rafa Martínez y Guillem Vives.

En el segundo periodo continuó la sangría a favor de los taronjas, que superaron la barrera de los 20 puntos de diferencia con el alemán Tibor Pleiss dominante en la zona grana. Al ecuador de este cuarto se llegó con los visitantes doblando a los locales en el tanteo (20-41), lo que hacía presagiar un partido a priori sencillo para el cuadro dirigido por Txus Vidorreta.

Sin embargo, el amor propio de jugadores como Benite y Álex Urtasun aupó al UCAM CB, que logró reducir su desventaja y meterse de lleno en el encuentro al término de la primera parte (44-51). El brasileño, con 14 puntos y sólo dos tiros fallados a esa altura del partido; y el navarro ex del Valencia, con nueve, permitieron a los murcianos retirarse a los vestuarios con caras de creer en la remontada cuando minutos antes esos rostros denotaban justo lo contrario.

Reanudado el juego, el conjunto entrenado por Ibon Navarro elevó su nivel defensivo con un Charlon Kloof muy activo en ese sentido ya desde primera línea, y Benite siguió a lo suyo. Con 21 puntos en los 26 primeros minutos del encuentro, el de Sao Paulo fue clave para que el UCAM CB se pusiera por delante (57-56).

El Valencia Basket reaccionó en ese momento con un parcial de 0-8, con cinco puntos del capitán Rafa Martínez y tres de Vives en apenas 50 segundos, lo que le permitió volver a tomar el mando del partido. Al final del cuarto se llegó, tras una fase de toma y daca, con un 69-72 que lo dejaba casi todo en el aire.

Y así se mantuvo hasta el final. El último cuarto se jugó a ráfagas y a un 84-77 favorable al UCAM CB en el minuto 35 le siguió un parcial de 0-12 para el Valencia Basket, que recobró el mando (84-89) con Dubljevic demostrando que es el líder de este equipo.

El pívot montenegrino, no muy entonado durante los tres primeros cuartos, sacó lo mejor de su repertorio en el último y fue quien acabó dándole el triunfo al campeón de la pasada Liga.

Los murcianos, no obstante, no se rindieron nunca y entraron en el último minuto con mínima ventaja (90-89) tras dos triples seguidos de Benite y Kloof.

En los segundos finales Dubljevic anotó dos tiros libres y una canasta marca de la casa para poner el 91-93 que fue definitivo porque en la última posesión Álex Urtasun falló una bandeja que, de haber entrado, hubiese forzado la prórroga en un partido vibrante.

Ficha del partido:

91. Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto (12+32+25+22): Kloof (12), Álex Urtasun (17), Rojas (-), Delía (10) y Tumba (4) -cinco inicial-, Hannah (8), Lukovic (9), Soko (2) y Benite (29).

93. Valencia Basket Club (26+25+21+21): Van Rossom (10), Green (6), Sastre (2), Thomas (7) y Dubljevic (17) -cinco inicial-, Abalde (7), Llompart (-), Vives (13), Pleiss (14), Doornekamp (-) y Rafa Martínez (17).

Árbitros: Miguel Ángel Pérez Pérez, Francisco José Araña Santana y Jacobo Rial Barreiro. Eliminaron por cinco faltas personales al local Tumba en el minuto 39.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.814 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios producidos en Galicia y en Portugal. Además, se reivindicó por parte de ambos equipos la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo para el transporte.