El histórico Fuenlabrada "de la manita" no se olvida de la permanencia

Madrid, 23 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada, colíder de la Liga Endesa con cinco victorias en las primeras cinco jornadas de la competición, un hito que es histórico para el club madrileño en sus 20 temporadas en la Liga ACB, no se olvida de que, pese a la "manita" de triunfos, su objetivo es la permanencia.

"Nosotros seguimos con la idea de lo que hablamos con el presidente del club, José Quintana, cuando llegué: la meta es salvar la categoría", afirmó el entrenador argentino Néstor 'Che' García tras el triunfo ante el Betis (70-73).

"Una vez que nosotros matemáticamente logremos eso nos empezaremos a proyectar en función del nivel que tengamos en ese momento. Haber ganado no nos va a sacar de ese eje, porque es el objetivo primario y principal del club", continuó el técnico de Bahía Blanca (Argentina).

Pese a la cautela, el preparador destacó que seguir en la primera posición, junto al Real Madrid como único equipo invicto de la Liga Endesa, es "muy grande" para su plantilla, ya que es "el mejor inicio de la historia del Fuenlabrada".

En la red social Twitter, el técnico fue algo más atrevido, destacando el orgullo por sus jugadores, su carácter competitivo durante los partidos y ensalzando a las madres que los trajeron al mundo.

"Gracias a todos los que confiaron en mi y me apoyaron siempre. Estoy orgulloso de todo el equipo. Hay que seguir trabajando. Vamos Fuenla", añadió en otro mensaje.

El Fuenlabrada ha derrotado en cinco jornadas al Retabet Bilbao Basket (82-68), el Morabanc Andorra (94-95), el Unicaja de Málaga (77-69), el Baskonia (75-80) y el Betis (70-73), y acumula 407 puntos a favor y 376 puntos en contra, en un inicio histórico para el club del sur de Madrid.

Con este arranque, superó el 4-0 del Fuenlabrada 2009-10 dirigido por Luis Guil, que ganó los cuatro primeros partidos pero perdió en el quinto contra el Obradoiro, y encadenó a partir de ahí siete tropiezos consecutivos.

Es más, con este triunfo entran en lo que en la entidad fuenlabreña han denominado "el club de la manita", el formado por los clubes que han realizado un 5-0 en las primeras cinco jornadas de la Liga ACB desde el año 1996, cuando el Montakit jugó su primera temporada en la competición.

Un club liderado por el Real Madrid (nueve veces) y el Barcelona (cinco), con Baskonia (cuatro), Valencia (tres) y Unicaja (dos) por detrás y un nutrido grupo que ha llegado una vez invicto a la sexta jornada, formado por Sevilla, Alicante, Gerona, Gran Canaria y, desde ayer, Fuenlabrada.

El conjunto madrileño buscará el hito de la sexta victoria ante el Monbus Obradoiro en casa, un equipo con balance 3-2 que ocupa puestos de Copa del Rey en este inicio de temporada, en la que ha derrotado a Zaragoza, Joventut y Burgos; y al que históricamente se le ha dado bien el Pabellón Fernando Martín, donde ha ganado en cinco de sus siete visitas.