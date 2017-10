Laso: "Thompkins volverá está semana y ficharemos un pívot no americano"

Madrid, 23 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, puso un poco de luz en el futuro del equipo a corto plazo y anunció que Trey Thompkins "volverá pronto, esta semana" y que se fichará un pívot "no americano".

"Trey espero que venga pronto, esta semana. En cuanto a fichar a un pívot me gustaría que fuera (Ognjen) Kuzmic, pero como no puede ser vamos a buscar alguien lo más parecido a Kuzmic. Valoramos que tenga características que puedan ayudar al equipo y que se pueda adaptar pronto. No es un momento fácil, pero estamos mirando. Americano no va a ser", aseguró Laso.

El equipo ha respondido tras las lesiones de Kuzmic y de Anthony Randolph.

"El equipo está sólido, sabíamos que el inicio de temporada nos costaría, pero después de la Supercopa tuvimos dos semanas de entrenamiento y sabíamos que comenzaba un calendario muy exigente, pero el equipo ha hecho un esfuerzo por meterse en la idea de juego que tenemos y a pesar de los contratiempos da la sensación de que el grupo está fuerte, sólido en defensa, mejorando aspectos del juego y al final dando imagen muy positiva, al margen de los resultados", dijo.

"Estaba convencido de que Jonas (Maciulos) y Dino (Radoncic) iban a hacerlo bien de cuatro, pero eso lo tiene que aceptar el equipo porque otros jugadores tendrán que hacer otras cosas. Todos han dado un paso adelante. Estoy tranquilo en la sensación de solidez del equipo y ahora enlazamos, Milán, Kaunas y Burgos, espero no tener más percances", confió el entrenador.

De momento para el partido contra el AX Milán estarán los doce que jugaron este domingo contra el Unicaja.

"En principio están todos bien, pero parece que nos pasa de todo en la mismas posición -(Usman Garuba pívot del equipo EBA de 15 años se hizo daño en un tobillo este fin de semana aunque hoy entrenó con el equipo)-, ahora mismo los 'sanos' son los que jugaron contra Unicaja.

También analizó el técnico a su más inmediato rival.

"Es un equipo completamente diferente, primero el entrenador y luego tiene roles muy claros con Theodore (Jordan) y Goudelock (Andrew) al uno y al dos, dos jugadores muy agresivos de cara a canasta, capaces de meter muchos puntos, con buen juego de bloqueo y continuación, con buen uno contra uno", apuntó.

"La rotación de Kalnietis (Mantas) y Bertans (Dairis) también es sólida y reconocible y luego la posición de tres con Micov (Vladimir), que es un jugador muy experto. Apuestan mucho por un juego de cuatros abiertos para dejar espacios a sus exteriores con M'Baye (Amath), e incluso Micov y dos pívots muy profundos, Gudaitis (Arturas) y Tarczewsli (Kaleb) bastante atléticos", siguió.

"Es un equipo que tapona mucho. Es un equipo un poco en construcción que está compitiendo muy bien, no ha perdido en Liga italiana, compitió muy bien en Moscú y el Fenerbahce necesitó de una prórroga", finalizó Pablo Laso.