El RETAbet Bilbao quiere volver a la inercia positiva ante colista Partizan

Bilbao, 23 oct (EFE).- El RETAbet Bilbao Basket recibirá este martes en el Bilbao Arena (20.30 horas) al Partizan de Belgrado, colista del grupo, en la tercera jornada de la Eurocopa con el objetivo de recuperar la inercia positiva después de las dos derrotas encajadas la semana pasada, frente al Limoges e Iberostar Tenerife.

Los 'hombres de negro', que arrancaron la competición europea con una victoria en la pista del Lietuvos Rytas, cedieron esa ventaja el pasado miércoles cayendo ante el cuadro francés (91-98) lastrados por un mal inicio que se ha convertido en el principal debe de los de Carles Durán en las últimas citas.

No pudo resarcirse el RETAbet el pasado sábado en Tenerife en un encuentro en el se mantuvo vivo durante los tres primeros cuartos antes de recibir su tercera derrota liguera de la campaña (83-69).

El equipo bilbaíno tendrá enfrente a un Partizan que llegará a Miribilla con ciertos apuros, ya que es el único equipo de los seis de este Grupo C que aún no conoce la victoria, aunque reforzado tras ganar el pasado sábado en un festival anotador al Igokea (117-104) en la Liga Adriática.

En Eurocopa, el equipo serbio que dirige Miroslav Nikolic cayó con contundencia en la primera jornada en la cancha del Alba Berlín (111-85) y también una semana más tarde también en su propia cancha, la mítica Sala Pionir, frente al Lietuvos Rytas (80-91).

El base Patrick Miller (19,5 puntos y 3 rebotes en Europa), el escolta Nigel Williams-Gross (16,5 puntos y 5,5 asistencias), el alero Vanja Marinkovic (11,5 y 5,5) y los pívots Marko Pecarski (8,5 y 5) y Doko Salic (8 y 4,5) forman el bloque principal del equipo balcánico.