90-98. Marc Gasol brilla y los Grizzlies ganan a los Rockets en duelo de invictos

Houston (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El pívot español Marc Gasol brilló de manera especial en el juego ofensivo de los Grizzlies de Memphis y reivindicó su condición de líder al guiarlos al triunfo de visitantes (90-98) ante los Rockets de Houston, en duelo de equipos invictos de la División Suroeste.

La gran labor ofensiva de Gasol, que aportó 26 puntos, permitió a los Grizzlies remontar una desventaja de 12 tantos (65-53) que tuvieron con 7:56 por jugarse del tercer cuarto.

El internacional español estuvo imparable tanto en el juego interior como exterior y siempre fue una pesadilla para la defensa de los Rockets, que sin embargo, dominaron la mayoría del partido hasta que en la recta final se vinieron abajo y con tres minutos por jugarse forzaron el empate a 88-88 para luego completar racha de 2-20 que decidió el triunfo.

Nada más darse el empate surgió un amago de pelea entre el escolta James Harden y el base Mario Chalmers, de los Grizzlies, que no pasó a más tras la intervención de los árbitros, quienes tras revisar las acciones decidieron penalizar con sendas faltas técnicas a ambos jugadores y personal a la estrella de los Rockets.

La acción rompió por completo la concentración de los Rockets, que ya solo fueron capaces de anotar dos puntos al fallar todo lo que tiraban a canasta.

El alero James Ennis III se encargó de completar jugada de tres puntos para el parcial de 88-91 y el pívot Clint Capela hizo un mate (90-91) que serían los dos últimos tantos conseguidos por los Rockets en el partido, mientras que el base Mike Conley anotó triple (90-94) demoledor.

Gasol jugó 38 minutos, el que más del equipo, y anotó 8 de 15 tiros de campo, falló los tres intentos de triples, pero estuvo perfecto (10-10) desde la línea de personal.

Además capturó cinco rebotes --todos defensivos--, dio dos asistencias, puso dos tapones y perdió cuatro balones.

"Ha sido un gran partido el que hemos jugado y sobre todo la manera como logramos el triunfo", declaró a EFE el mediano de los hermanos Gasol. "Confiamos en nuestro juego, hicimos una gran defensa y en la recta final conseguir un parcial de 2-20 a nuestro favor lo dice todo".

Gasol mantuvo siempre un gran ritmo y superó tanto a la defensa que le hicieron los hombres altos que puso el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni con Capela y el pívot brasileño Nené Hilario, como cuando le colocó a jugadores más bajos y rápidos.

Junto a Gasol, otros cuatro jugadores, incluidos tres titulares, con Conley a la cabeza, tuvieron números de dos dígitos.

Conley, que también fue decisivo en el triunfo de los Grizzlies, aunque no mostró su mejor inspiración encestadora, aportó 17 tantos, incluidos los decisivos desde la línea de personal, desde donde estuvo perfecto (9-9), y en la recta final se encargó de romper el marcador a favor del equipo de Memphis.

"Sus penetraciones a canasta hicieron la diferencia y nos permitió romper la defensa de los Rockets", destacó Gasol. "Mike (Conley) hizo una gran labor de equipo".

Mientras que el alero James Ennis III se convirtió en el líder del juego interior de los Grizzlies al aportar un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes que le permitieron ganar el duelo a los hombres altos de Houston.

El triunfo dejó a los Grizzlies con marca perfecta de 3-0 por primera vez desde la temporada del 2014-15 cuando consiguieron seis victorias seguidas.

Mientras que los Rockets (3-1), que siguieron sin el base estrella Chris Paul, lesionado, tuvieron al escolta Eric Gordon, ganador las pasada temporada del premio de Sexto Jugador de la NBA, como el máximo encestador al conseguir 27 puntos, incluidos 5 de 15 triples, y 6 de 7 desde la línea de personal, además de repartir siete asistencias y capturar cuatro rebotes.

Harden no tuvo su mejor noche encestadora y aunque aportó 22 tantos, falló 12 de 20 tiros de campo, incluidos 6 de 8 de triples, y acertó 4 de 8 desde la línea de personal.

El escolta estrella de los Rockets, que horas antes del partido recibió el premio de Jugador de la Semana de la NBA, el decimocuarto que logra como profesional desde que llegó al equipo de Houston (2012), también dio ocho asistencias, capturó cinco rebotes y tuvo siete perdidas de balón que el impidieron ser factor ganador.

Hilario jugó 16 minutos como reserva y aportó nueve puntos tras anotar 4 de 6 tiros de campo, y 1-1 desde la línea de personal, capturó tres rebotes y dio una asistencia.

Los Rockets concluyeron la primera parte con ventaja parcial de siete puntos (57-50) y llegaron al cuarto periodo con seis (76-70).