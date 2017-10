100-90. Doncic vuelve a liderar al Madrid en otra noche mágica

Madrid, 24 oct (EFE).- El Real Madrid ganó un partido con muchos puntos y pocas defensas (100-90) en el que Luka Doncic con 27 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 41 puntos de valoración volvió a tener otra noche mágica para liderar a su equipo que sigue invicto.

Un parcial de 20-0 en el tercer cuarto para pasar de 54-60 a 74-60 también tuvo su importancia.

La escasa presión defensiva y la ausencia de jugadores españoles e italianos en el inicio de partido fueron dos de las primeras notas de un partido que también se caracterizó, en la primera parte, por el acierto desde el triple del AX Milán (7 de 9) y el poco uso que hizo el Madrid de la larga distancia (3 de 5).

El Madrid intentó frenar a los jugadores del equipo lombardo, con Jeff Taylor sobre Andrew Goudelock, pero se contagió del coladero defensivo de sus rivales y como se encontró cómodo corriendo y haciendo puntos fáciles, dejó estar las cosas.

Aún así el Real Madrid no tomó la delantera en el marcador hasta pasado el minuto 5, 16-14, gracias a un parcial de 8-0 entre los minutos 3.45 y 6, que le llevó de un 10-14 a un 18-14.

Goudelock y Vladimir Micov dejaron clara su calidad, mientras que en el Madrid, Luka Doncic volvió a dejar clara su clase.

El 30-28 con el que finalizó el primer cuarto, con una proyección de 120-112, explica con claridad la ineficacia defensiva de ambos equipos, además del acierto, con 4 de 5 triples para los italianos y 2 de 2 para los españoles.

En el segundo acto, Goudelock y Micov siguieron en plan estelar, con el segundo logrando un 3 de 3 en triples. Además, Arturas Gudaitis se sumó a la fiesta y trajo por la calle de la amargura a los pocos pívots madridistas, es decir a Gustavo Ayón y Felipe Reyes.

El marcador siguió su particular esprint continuado, con distintas alternativas en las cortas ventajas, hasta el 54-54 con el que Madrid y Milan marcharon a vestuarios.

Los rebotes, 7-15 para los transalpinos tras veinte minutos de juego, fue otra cruz para los madridistas, no solamente explicable por el acierto de sus rivales.

Otro dato, curioso al menos, fue que en el minuto 15 de partido Pablo Laso ya había utilizado a los doce jugadores en la rotación del equipo.

Un triple de Bertans con adicional, tras falta de Ayón, dio la salida a un tercer cuarto con un 0-6 para el Milán (54-60), que Doncic arregló casi de inmediato con sendos 2+1, 60-60 (min.22.30).

Una defensa en zona del Madrid contribuyó tanto como Ayón con un mate en carrera, Facundo Campazzo con una bandeja, Taylor con dos tiros y Doncic con cuatro tiros libres y una canasta más, para finalizar con una jugada coral que machacó Ayón para un parcial de 20-0 en cuatro minutos y medio (74-60, min.25.30).

Un nuevo bandazo en el juego y un parcial de 0-8 para el Milán, 74-68 (min.28) metió al equipo lombardo en el partido y acabó con el éxtasis anotador de los locales. El tercer periodo finalizó con 81-74.

La cuarta personal de Ayón nada más iniciarse el cuarto de la verdad fue de las peores noticias para el Real Madrid, pero la clarividencia de Doncic, un triple de Campazzo y el trabajo de todo el equipo fue acercando al equipo a la victoria, 92-86 (min.36.30).

Un triple de Goudelock la puso en entredicho, 92-89, pero Fabien Causeur dio la réplica con otro, 95-89 a cien segundos para el final.

La experiencia del Madrid y sendos triples de Taylor y Campazzo cerraron el triunfo por 100-90.

- Ficha técnica:

100 - Real Madrid (30+24+27+19): Radoncic, Campazzo (14), Doncic (27), Ayón (13) y Taylor (11) -equipo inicial-, Yusta, Rudy (5), Maciulis (3), Reyes (6), Randle (5), Carroll (4) y Causeur (12)

90 - AX Milán (28+26+20+16): Goudelock (20), Micov (15), Tarczewski (2), M'Baye (7) y Theodore (10) -equipo inicial-, Gudaitis (20), Kalnietis (6), Bertans (9) y Cusin (1).

Árbitros: Damir Javor (SLO), Petri Mantyla (FIN) y Marcin Kowalski (POL). Tarczewski (min. 25) y Theodore (min.32) fueron eliminados por cinco personales.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 8.067 espectadores. Ricardo Molinelli.