75-81. El Barça no levanta cabeza ante Zalgiris y encadena la tercera derrota

Barcelona, 24 oct (EFE).- Un Zalgiris Kaunas intenso en defensa (75-81) retrató las carencias del nuevo proyecto del Barcelona Lassa, que encadenó en el Palau Blaugrana la tercera derrota consecutiva en cinco días y confirmó que el nuevo proyecto de Sito Alonso todavía está en fase de formación.

El equipo azulgrana, que echó de menos un líder sólido en la dirección de juego, se estrelló con un competitivo rival que bloqueó ofensivamente a los mejores jugadores visitantes y dio una lección de baloncesto en equipo de la mano de Micic (20 puntos), Pangos (16 puntos) y White (13 puntos y 5 rebotes).

Sin tiempo en pesar en las dos derrotas consecutivas ante Estrella Roja y Movistar, el Barcelona regresaba al Palau Blaugrana con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones mostradas en los primeros cinco encuentros de la temporada.

Sin embargo, el equipo catalán firmó un primer tiempo más parecido al de las dos últimas derrotas. La falta de intensidad defensiva y de un líder en la dirección de juego fue la principal causa de la irregularidad azulgrana.

En el primer cuarto, solo Hanga -máximo anotador azulgrana con 19 puntos-, Koponen y Seraphin consiguieron frenar el juego coral del equipo lituano, en el que el base Kevin Pangos y Vasilje Micic en el exterior dieron una merecida renta de tres puntos tras los primeros diez minutos de juego (21-24).

La tendencia no se invirtió en el segundo cuarto. El Barcelona, con la segunda unidad, era incapaz de coger las riendas del partido y de frenar a Pangos, que con un triple en el minuto 13 conseguía que su equipo gozara de una cómoda renta de siete puntos (24-31).

El equipo de Sito Alonso se mantenía a flote gracias a la efectividad de Koponen y Hanga desde el perímetro, pero seguía sin encontrar el equilibrio defensivo que tapara la versatilidad de los interiores del Zalgiris.

Así fue como el equipo lituano llegó al descanso con una cómoda ventaja (39-45) que obligaba al Barcelona a reaccionar tras la reanudación, si quería evitar la tercera derrota consecutiva en cinco días.

Aumentó la intensidad defensiva azulgrana tras el descanso, pero le falló acierto exterior, especialmente desde la línea de 6,75 metros.

Y eso que el Zalgiris conseguía una renta de ocho puntos tras una canasta de James (48-56, min.26). Reaccionaron los azulgrana con un hiperactivo Petteri Koponen, al que se sumó la falta de acierto del Zalgiris en tiros libres.

Una circunstancia que aprovecharon los locales para situarse a tres puntos de los de Jasikevicius (53-57, min.28). Una mejora que resultó ser un espejismo. Tuvo en su mano Moerman el empate con un triple sin oposición que falló. En la jugada siguiente Micic sí que anotaba el suyo.

De esta manera, afrontaba el Zalgiris los últimos diez minutos con una ventaja respetable (54-62) ante un Barcelona sin confianza, a la espera de reencontrarse con su mejor baloncesto.

Lejos de mejorar, el equipo de Sito Alonso, que durante el encuentro no apostó por las rotaciones, volvió a firmar un periodo irregular.

Empezaba bien el último acto con un triple de Ribas (57-62), pero el Zalgiris seguía muy serio, incomodando la circulación de balón de su rival, y mostrándose muy sólido con un jerárquico Aaron White castigando a Seraphin y Oriola.

Así las cosas, los lituanos situaban el 60-70 a falta de seis minutos para el final. Pedía tiempo muerto Sito Alonso para frenar la sangría, pero sus jugadores, a pesar de luchar hasta el final, no se mostraron acertados desde el perímetro y el Zalgiris acabó ganando sin sufrir en una pista siempre complicada.

- Ficha técnica:

75 - Barcelona Lassa (21+18+15+21): Heurtel (8), Koponen (13), Hanga (19), Moerman (6), Seraphin (13) -cinco inicial-, Ribas (3), Pressey (-), Vezenkov (-), Oriola (10) y Tomic (3).

81 - Zalgiris Kaunas (24+21+17+19): Pangos (16), Micic (20), Davies (8), Milankis (5), Jankunas (4) -cinco inicial-, Toupane (5), White (13), Kavaliauskas (2), Valinskas (2) y Ulanovas (6).

Árbitros: Luigi Lamonica (Italia), Ilija Belosevic (Serbia) y Milan Nedovic (Eslovenia). Eliminados: Moerman, por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 5.034 espectadores.