El Divina Joventut ficha al base estadounidense Maalik Wayns

Badalona (Barcelona), 25 oct (EFE).- El Divina Seguros Joventut ha fichado por lo que queda de temporada al base estadounidense Maalik Wayns, según ha anunciado hoy el club catalán.

El jugador realizará esta tarde su primer entrenamiento a las órdenes de Diego Ocampo y el próximo domingo debutará en el Olímpic de Badalona ante el Real Betis, en un partido donde los verdinegros buscarán su primera victoria en la Liga Endesa.

Wayns, un base de 26 años y 1.85 de altura, fue cortado por los Dallas Mavericks de la NBA unos días antes del inicio de la liga regular después de realizar la pretemporada con el equipo tejano.

El nuevo fichaje verdinegro llega para hacerse con la titularidad en la posición de base después de que el teórico titular, el croata Dominik Mavra, no haya ofrecido hasta ahora el rendimiento que de él se espera.

La llegada de Wayns no supondrá, de momento, la salida de ningún jugador de la actual plantilla, según han informado fuentes del club, aunque con su llegada el club deberá solucionar la situación contractual del alero Alex Ruoff, que no ha debutado aún con el equipo debido a una tendinitis rotuliana.

Patrick Richard, que coincidió con Maalik Wayns la pasada temporada en el Maccabi Rishon LeZion israelí, formará pareja de estadounidenses junto al nuevo fichaje verdinegro hasta final de temporada.

Maalik Wayns tiene experiencia en la NBA donde jugó en los Sixers de Philadelphia (2012-13) y en los Clippers de Los Ángeles (2012-14) antes de dar su salto a Europa donde militó en el Zalgiris Kaunas (2014-15) y el Varese (2015-16).

La temporada pasada la comenzó en el equipo ruso del Enisey Krasnoyarsk y la acabó en el Macabi Rishon LeZion donde promedió 15 puntos, 4 asistencias y 3,3 rebotes en los 16 partidos que jugó con el conjunto israelí.

Maalik Wayns llega a Badalona como revulsivo de un equipo que aún no ha ganado ningún partido en la Liga Endesa después de disputar cuatro jornadas.