Josep Franch: "Siempre es especial volver a casa"

Sevilla, 25 oct (EFE).- El base badalonés del Betis Energía Plus, Josep Franch, dijo hoy que el próximo partido de su equipo, el próximo domingo ante el Divina Seguros Joventut, tiene para él una enorme significación porque se cumplen diez años de su debut en la ACB y porque "siempre es especial volver a casa".

"Tengo un cariño enorme por la gente que trabaja allí y sigo en contacto. Es un partido especial y curioso que nos enfrentemos diez años después de mi debut. Es bonito poder llegar a casi 200 partidos en la liga y tengo ganas de seguir sumando encuentros en Sevilla", ha apuntado en declaraciones difundidas por el club bético.

El base señaló que el partido ante el Joventut es "quizás más importante por la necesidad de los dos equipos" y apuntó que el conjunto sevillano está "trabajando mejor en las últimas semanas, poniendo mucho hincapié en la defensa" y que sólo falta refrendar "las buenas sensaciones" con un victoria.

Indicó que el pasado domingo, ante el Montakit Fuenlabrada, "se vio una pequeña mejoría en el juego" y que quieren "seguir en esa línea" que, según dijo, les ha "supuesto un espaldarazo de confianza", sobre todo porque anteriormente han tenido algún partido en el que no han "llegado a competir".

"Ha habido rivales que nos han pasado por encima desde el inicio y el domingo cambió la tónica. Nos fuimos ganando al descanso, algo que no había ocurrido hasta ahora", apuntó el base badalonés, quien en el plano individual es el jugador nacional mejor valorado del plantel bético con 7.4 puntos de media en 15 minutos.

Franch ha reconocido que puede "dar más", tras dos años en los que ha tenido "un alto nivel de confianza, aunque son ligas muy distintas", en referencia a su paso por el Melilla y el Breogán en la LEB Oro.

"Quiero recuperar ese nivel de confianza, independientemente de los minutos que juegue. Me estoy encontrando muy bien, aunque me falta dar con la tecla para que mi juego beneficie al equipo en victorias", apuntó Franch.