Moncho Fernández: "El inicio de temporada del Fuenlabrada no es casualidad"

Santiago de Compostela, 26 oct (EFE).- El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, dijo hoy que "no es casualidad" el inicio de temporada del Montakit Fuenlabrada, junto al Real Madrid el único equipo que ha ganado los cinco primeros partidos de la liga Endesa.

"Está haciendo un inicio de temporada fantástico. Han jugado contra dos equipos de Eurocup, otros dos de Euroliga y han ido a la pista del Real Betis Energía Plus. Han ganado los cinco partidos, no son casualidades. Tiene que haber algo más allá y lo hay", apuntó el técnico santiagués.

"Es un equipo que, defensivamente, tiene una energía enorme. Tácticamente su entrenador genera también muchas trampas, utilizan defensas de zona, defensas match up, cambian en los bloqueos... Y, sobre todo, están marcados por una agresividad enorme", añadió.

Consideró a su próximo rival liguero un equipo "muy inteligente que sabe, a su juicio, buscar esas ventajas de la defensa: "Primero intenta correr, porque es un equipo que corre francamente bien y anota muchísimos puntos en transición, y luego a partir de ahí no solo son muy buenos al principio de la posesión, sino que son muy buenos al final".

Al entrenador del Obradoiro le preocupa, además, la calidad ofensiva de los jugadores del Fuenlabrada, por lo que no esconde que el choque será "una nueva prueba" para saber a qué nivel se encuentran.

"La pista de Fuenlabrada exige mucho, tanto el equipo que tenemos enfrente como el ambiente. Tenemos que estar bien no solo de piernas, sino también de cabeza", sentenció.