78-74. Tercera derrota consecutiva en Europa del Barça

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El Barcelona ha sumado su tercera derrota consecutiva en la Euroliga tras caer en Milán ante el Olimpia (78-74), en un partido que llegó a ganar por 15 puntos de diferencia en el segundo cuarto (19-34), pero que se complicó en la recta final con la aparición de Jordan Theodore, que anotó 19 puntos, nueve de ellos en los momentos determinantes del partido.

Volvió el Barcelona a mostrar dudas en su juego. Esta vez su talón de Aquiles no fue la defensa, sino el ataque, donde solo brillaron Thomas Heurtel, Juan Carlos Navarro y Pau Ribas, este con su acierto desde el triple en la parte final.

La poca aportación de su juego interior -entre Seraphin y Tomic anotaron 13 puntos y capturaron 6 rebotes- donde los azulgrana fueron superados por la pareja Tarczewski y Gudaitis (18 puntos y 19 rebotes entre los dos) fue otro de los inconvenientes.

El partido empezó a todo trapo, pero poco a poco, la tensión entre un equipo que había perdido los tres partidos disputados (Olimpia) y otro que venía de dos derrotas (Barça) se fue apagando.

En el inicio, Milán y Barcelona buscaron imponerse desde la anotación. Sin apenas defensas, unos y otros jugaron al intercambio de canastas, confiando en el talento de sus hombres.

De salida, las ventajas fueron para el Barça, que salió con Vezenkov como acompañante de Seraphin en la pintura, y dominó el ritmo del partido, con una buena dirección de Heurtel y las opciones en ataque que le ofrecían Ribas y Hanga.

Los italianos, con la baja de última hora de su anotador Goudelock, se mantuvieron cerca en el marcador mientras Micov anotaba y Tarczewski frenaba a Seraphin cerca del aro.

Pero poco a poco, el equipo de Sito Alonso se fue imponiendo con mínimas ventajas. La máxima en el primer cuarto llegó con un triple sobre la bocina de Moerman que dejó el marcador en 17-22.

En el inicio del segundo cuarto, con la entrada de Juan Carlos Navarro, el Barça se transformó. 'La bomba' dinamitó el partido y, sin fallo, anotó once puntos en cuatro minutos.

Los azulgrana consiguieron un parcial 0-12 y del 19-22 se pasó al 19-34 a 4:45 minutos para el descanso en los mejores momentos de juego de los catalanes. Pero en la recta final del cuarto, el Barça se desinfló. Del 23-37 se pasó al 33-37 en apenas dos minutos.

Los aciertos de Theodore, Bertans y Kalnietis, la intimidación de Tarczewski y el dominio del ritmo del partido acercaron al equipo de Pianigiani, que empezó a creer en que podía remontar el partido, como así fue, ya que al término del primer tiempo todo estaba como en el inicio (39-39), después de un parcial 20-5 en cinco minutos.

En el tercer cuarto, los de Sito Alonso parecían controlar la situación. Heurtel, en la dirección y en la anotación, comandaba las operaciones y el Barça volvió a tomar una ventaja de cinco puntos (46-51), aunque el acierto final de Kalnietis le devolvió la iniciativa a su equipo al término del tercer episodio (54-53).

En el momento de la verdad, el Barça, que ganaba 54-56, encajó un parcial 7-0 y el Olimpia jugó con más calma. La igualdad se mantuvo hasta el 61-60 y en los momentos calientes del partido, Theodore salió al rescate de su equipo.

Nueve puntos suyos parecía que iban a decidir el partido y más cuando Gudaitis se apuntó a la fiesta. Los lombardos se escaparon hasta el 74-65 y todo parecía perdido para los azulgrana a 1:34 para el final.

Pero dos triples (Moerman, Ribas) le dieron aire (74-71). Un 'alley hoop' no culminado por Oriola puso el punto y final a las aspiraciones del Barça que prolongó su agonía a base de faltas y perdió por 78-74.

- Ficha técnica

78 - Olimpia Milan (17+22+15+24): Theodore (19), Bertans (9), Micov (6), M'Baye (8), Tarczewski (11) -cinco inicial-, Gudaitis (7), Jefferson (-), Abass (-), Cinciarini (4), Kalnietis (14) y Fontecchio (-).

74 - Barcelona (22+17+14+21): Heurtel (13), Ribas (12), Hanga (5), Vezenkov (6), Seraphin (6) -cinco inicial-, Koponen (2), Moerman (6), Tomic (7), Pressey (2), Navarro (13) y Oriola (2).

Árbitros: Pukl (SLO), Balak (ISR), Hercez (CRO). Eliminados: Seraphin (min.37), Tarczewski (min. 38)

Incidencias: Asistieron al partido 7.365 espectadores en encuentro de la cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Mediolanum Forum de Milan.