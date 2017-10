Casimiro: "El equipo debe crecer y trabajar para ser más sólido en defensa"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 oct (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha asegurado hoy que su equipo "debe crecer y tener más cohesión a nivel de juego", y en ese aspecto ha confiado en que sus jugadores "sean más consistentes en defensa, trabajando juntos para ser más sólidos que hasta ahora".

En declaraciones recogidas por el club insular, Casimiro ha dicho que "el grupo está muy unido y es una piña, más allá de que salgan mejor o peor los resultados. Los jugadores están trabajando para corregir errores y para mejorar las cosas que no salen tan bien, e intentar seguir haciendo bien lo que ya está funcionando".

Casimiro ha recordado que la Liga está creciendo y que el equipo debe crecer y tener más cohesión a nivel de juego ofensivo y defensivo.

"Parece que en ataque no tenemos tantos problemas, y nos vienen más en defensa, donde debemos ser más consistentes y saber cómo debemos hacer todos el trabajo juntos para ser más sólidos que hasta ahora", ha señalado.

Por otra parte, ha manifestado que están cada vez más cerca de romper la estadística negativa en la cancha del Valencia, donde el rival tiene un concluyente parcial de 11-0 en los enfrentamientos ligueros entre ambos.

"Tenemos que plantearnos un partido aislado de los anteriores disputados en 'La Fonteta', y jugarlo con ilusión y el trabajo necesario para sacarlo adelante. No deja de ser un reto, y la idea es hacer lo posible para acabar con esta mala racha", ha indicado.

El entrenador del Herbalife Gran Canaria también se ha referido a Pablo Aguilar, que poco a poco va entrando en la dinámica de entrenamientos del grupo, tras sufrir una fascitis plantar.

"Pablo es duda, aunque es cierto que está mejorando. Hoy ha hecho una parte del entrenamiento con más intensidad, oposición y defensa, pero aún es pronto para saber si estará disponible para el partido del domingo ante el Valencia", ha reconocido.