Clippers se mantienen invictos, Grizzlies y Celtics recuperan camino ganador

Houston (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Los Angeles Clippers mantuvo una jornada más su marcha ganadora en la NBA, mientras que los Grizzlies de Memphis y los Celtics de Boston se reencontraron con el triunfo y los Bulls de Chicago lograron el primero en lo que va de temporada, gracias a la inspiración del novato finlandés Lauri Markkanen.

El ala-pívot Blake Griffin reivindicó su condición de líder indiscutible de los Clippers, a los que aportó un triple decisivo, que les ayudó a ganar de visitantes por 103-104 ante los Trail Blazers de Portland y seguir invictos en la Conferencia Oeste.

Griffin encestó un triple cuando se acababa el tiempo reglamentario y marcó la diferencia a favor del equipo angelino que volvió a encontrar la manera de conseguir la victoria.

El ala-pívot estelar de los Clippers, que anotó 16 de sus 25 puntos en el último cuarto, recibió el balón en el lado izquierdo de la cancha y lanzó el triple desde el borde de la línea.

La ventaja en el marcador cambió de manos seis veces en los últimos dos minutos.

Junto a Griffin, otros cuatro jugadores de los Clippers tuvieron números de dos dígitos, incluidos el alero italiano Danilo Gallinari y el base-escolta Austin Rivers, que anotaron 16 tantos cada uno.

El base Patrick Beverley y el escolta reserva Lou Williams lograron también 13 tantos cada uno para completar la lista de los mejores encestadores de los Clippers que tienen marca perfecta de 4-0 y ya son sólo con los Spurs de San Antonio los únicos dos equipos de la Conferencia Oeste y de la liga que están invictos.

El pívot DeAndre Jordan aportó siete puntos y 18 rebotes, que lo dejaron como líder del equipo en esa faceta del juego, mientras que también puso tres tapones.

El base Damian Lillard anotó 14 de sus 25 puntos en el tercer cuarto para Portland (3-2), que lo dejaron de líder encestador del equipo, además de repartir seis asistencias.

Mientras que el escolta . C.J. McCollum sumó 23 puntos, pero falló uno de dos tiros libres cuando quedaban cinco segundos que habrían dado a los Blazers una ventaja de tres puntos.

La figura del pívot español Marc Gasol volvió a brillar de manera especial por segunda noche consecutiva como líder indiscutible de los Grizzlies que vencieron 96-91 a los Mavericks de Dallas, 24 horas después de haber perdido en la ciudad tejana.

Gasol, que la noche anterior también habían estado brillante con un doble-doble, esta vez con otro de 25 puntos y 13 rebotes --todos defensivos-- hizo la diferencia a favor de los Grizzlies que tienen marca ganadora de 4-1.

El jugador de Sant Boi disputó 34 minutos en los que anotó 8 de 16 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y estuvo perfecto desde la línea de personal con 8-8.

El mediano de los hermanos Gasol también repartió tres asistencias y tuvo su único lugar con la cinco perdidas de balón que cosechó, de las 18 que sumó todo el equipo.

El base Mike Conley también destacó en el juego ofensivo al conseguir 22 puntos y cuatro asistencias, mientras que el escolta-alero reserva Tyreke Evans se convirtió en el sexto jugador al conseguir 19 puntos y seis rebotes.

Mientras que los Mavericks (1-5) tuvieron en el alero Harrison Barnes a su mejor hombre con un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes, incluidos ocho defensivos.

El escolta Wesley Matthews se convirtió en el segundo máximo encestador de los Mavericks al anotar 18 puntos, mientras que el veterano alemán Dirk Nowitzki acabó con 14 tantos y siete rebotes, que tampoco impidieron la derrota del equipo de Dallas, que no ha tenido el mejor comienzo de temporada (1-4).

El pívot dominicano Al Horford se erigió como el líder del ataque balanceado de los Celtics de Boston que vencieron a domicilio por 89-96 a los Bucks de Milwaukee.

Horford consiguió 27 puntos y nueve rebotes que lo dejaron de líder en ambas facetas del juego después de haber competido 34 minutos en los que 11 de 14 tiros de campo, incluidos 4 de 5 triples, y acertó 1-1 desde la línea de personal.

El pívot internacional dominicano, que capturó ocho rebotes defensivos, también repartió cuatro asistencias, puso un tapón y perdió cuatro balones.

Mientras que el base Kyrie Irving confirmó su condición de director del juego de los Celtics al aportar 24 puntos, incluidos dos triples, repartió siete asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y puso un tapón.

El alero griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser la gran figura de los Bucks al conseguir un doble-doble de 28 puntos, 10 rebotes --todos defensivos--, repartió siete asistencias, recuperó tres balones, perdió otros tres y puso un tapón.

Antetokounmpo, que llegó al partido como líder anotador de la NBA con casi 37 puntos por encuentro, consiguió apenas 11 en la primera mitad, antes de igualar ese total en el tercer cuarto, cuando los Bucks lograron una ventaja de siete puntos a mitad del periodo.

Markknen volvió a ser el jugador que anotó los puntos claves de los Bulls de Chicago que se impusieron por 91-86 a los Hawks de Atlanta y esta vez sí consiguieron la primera victoria en lo que va de temporada.

El novato finlandés anotó 11 de sus 14 puntos en el segundo tiempo, incluyendo un triple clave con 48.5 segundos para que concluyese el tiempo reglamentario y fueron los que hicieron la diferencia en el marcador final.

El pívot DeMarcus Cousins regresó a Sacramento por la puerta grande como jugador líder de los Pelicans de Nueva Orleans a los que dirigió a un triunfo de visitantes por 106-114 ante su exequipo de los Kings.

Antes del partido, Cousins ya había declarado que sentía no haber perdido desde la temporada del 2015 la salida de la organización de los Kings, y luego en el campo confirmó todo el talento y condición de jugador importante dentro de los Pelicans.

Cousins anotó nada más hacerse con el balón en la primera jugada y no dejó de hacerlo en todo el encuentro, hasta conseguir un doble-doble espectacular de 41 puntos y 23 rebotes.