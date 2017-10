Cuspinera: Baskonia es león herido que te puede dejar fuera con dos zarpazos

Zaragoza, 27 oct (EFE).- El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, José Ramón Cuspinera, ha declarado hoy que su rival del próximo domingo en la Liga Endesa, el Baskonia, es "un león herido que si despierta te puede dejar fuera de juego con dos zarpazos".

El técnico del conjunto aragonés ha querido así frenar cualquier posible atisbo de euforia tras la primera victoria de la temporada lograda por su equipo en la pasada jornada al advertir del peligro del conjunto vasco tras la salida de Pablo Prigioni y el irregular comienzo de temporada.

"Cuando un entrenador dimite los jugadores suelen tener un pico de adrenalina para demostrarle al entrenador que valen y porque el foco ahora está en ellos", ha advertido el preparador del equipo maño.

Igualmente ha avisado que equipos así salen "como una hostia", que el que va a jugar contra ellos es el Tecnyconta y que tienen que estar "preparados para esquivarla".

Cuspinera opina que el cambio de entrenador, con la llegada de Pedro Martínez, no cambiará en exceso el aspecto táctico del encuentro.

"Puede dar nuevas directrices pero no espero grandes cambios en la táctica colectiva porque prácticamente no tiene tiempo", ha señalado recordando que esta noche el Baskonia juega partido de competición europea en Bamberg (Alemania) y que por ello, va a tener poco tiempo para preparar el encuentro del domingo.

"Quizá pueda incidir en algún sistema que le guste más y hacer algún cambio de papeles", ha añadido.

Sobre los jugadores del conjunto vitoriano ha destacado a Shengelia, del que ha comentado que es uno de los hombres "más en forma", pero sin olvidar al resto.

"Me preocupan todos pero especialmente él que está siendo el máximo anotador. No podemos descuidar a nadie y más aún en una situación en la que puede haber cambio de papeles, además de recuperar a McRae", ha destacado.

Sobre éste ha indicado no saber cómo se encuentra físicamente tras superar una lesión de hombro aunque sí ha resaltado que es un jugador "de primerísimo nivel".

A pesar de la entidad del rival el técnico del conjunto 'rojillo' apuesta por mantener su estilo de juego. "Vamos a hacer nuestro partido sabiendo la diferencia que hay entre ambos equipos y que encima es fuera de casa".

"Jota" Cuspinera espera que su equipo sea capaz de llegar al final del encuentro con opciones y que, si es así, tienen que aprovecharlas, a la vez que ha asegurado que "va a ser duro".