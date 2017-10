Fuenlabrada, contra el Obradoiro y la historia

Madrid, 27 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada se enfrentará mañana en el Fernando Martín (19.30 horas) al Monbús Obradoiro y a su propia historia, la que marca que las cinco victorias en cinco partidos de la presente Liga Endesa son su récord en 20 años en ACB, y la sexta sería otro hito para seguir en la cima de la tabla.

Se van agotando los calificativos para este arranque de temporada del conjunto fuenlabreño que dirige el argentino Néstor 'Che' García, la sorpresa de esta Liga Endesa que batió en Sevilla ante el Betis Energía Plus su mejor arranque histórico con su quinto triunfo en cinco partidos, que le permite mirar desde las alturas al resto de rivales, invicto junto al poderoso Real Madrid.

El Montakit Fuenlabrada ha construido este gran arranque con triunfos sobre cuatro equipos en competiciones europeas (Bilbao y Andorra juegan en la Eurocopa; Unicaja y Baskonia, en la Euroliga) y resistiendo un durísimo partido contra un Betis que necesitaba imperiosamente un triunfo.

Un éxito basado en la fortaleza defensiva, con la tercera mejor defensa del campeonato (75,2 puntos encajados de media) a la que solo el Andorra anotó más de 73 puntos con una prórroga de por medio; una gran efectividad en los tiros de campo y los tiros libres (segundo y tercero de la Liga) y un gran trabajo reboteador, donde son el cuarto equipo de la tabla (38 capturas por encuentro).

También apoyado en el gran acierto del alero mexicano Paco Cruz, fundamental en las dos victorias apretadas en Andorra y Sevilla, el escolta croata Marko Popovic y en congoleño Christian Eyenga, los rebotes del estadounidense Ian O'Leary y el británico Gabe Olaseni, y las apariciones del resto de la plantilla.

Una plantilla que tiene muy claro que debe estar con los pies en la tierra, como han ido declarando desde los más veteranos, como el montenegrino Blagota Sekulic, de 35 años, a los más jóvenes, como el base esloveno Luka Rupnik, de 24.

"Estamos con los pies en la tierra y seguimos trabajando, es solo el inicio de la temporada, tenemos 29 partidos aún por delante", señaló el base del Montakit en declaraciones ofrecidas por el club.

Reciben a un Obradoiro que ocupa actualmente puestos de Copa del Rey, octavo con tres victorias, sus tres partidos como local ante Zaragoza, Joventut y Burgos.

El conjunto gallego tiene buen balance en el Pabellón Fernando Martín, donde ha ganado en cinco de sus siete visitas, la última el año pasado en mayo, un 63-75 con poco en juego para ambos equipos que despidió la temporada en cancha fuenlabreña.

La última victoria local fue hace dos temporadas (90-85), en una relación curiosa, porque los madrileños también tienen un balance favorable de cinco victorias en siete partidos en sus visitas al Fontes do Sar.

El Fuenlabrada apoyará este sábado a la organización no gubernamental 'Diamond Child', que se ocupa de ayudar a mujeres y niños con dificultades en Sierra Leona e informará sobre sus proyectos en los prolegómenos del partido.