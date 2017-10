Pedro Martínez: "Hay una gran capacidad de mejora en el juego en equipo"

Vitoria, 28 oct (EFE).- El nuevo entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha explicado en su presentación que "hay una gran capacidad de mejora en el juego en equipo" del plantel azulgrana y que ese será el primer mensaje que lance a sus jugadores.

El catalán regresa al banquillo vitoriano doce años después y espera que su trabajo demuestre que es "mejor entrenador" que entonces.

"Estoy muy satisfecho y es un orgullo volver a un club excelente con una grandísima organización y con altas expectativas deportivas", ha manifestado un "motivado" técnico, que ha mostrado "muchas ganas de ayudar al club a conseguir sus objetivos, a ser mejor y no defraudar" a las personas que han tenido la responsabilidad en su contratación y a los aficionados.

Ha reconocido que es "difícil hablar" de qué tecla debe tocar porque tiene que "tomar contacto con el equipo".

A pesar de todo ha apuntado que no quiere pecar de que sabe más, pero ha mantenido que conoce lo que tiene que hacer, aunque tiene claro que no lo puede hacer sólo, por eso ha solicitado "la ayuda de los jugadores, del cuerpo técnico, del club y de los aficionados".

Además ha indicado que necesitará "un poquito de tiempo", que intentará que sea "el más corto posible porque la competición no espera".

"El diagnóstico es que hay que mejorar en defensa, en circulación de balón y en contraataque", ha resaltado Martínez, para quien "no es agradable entrar en un equipo a mitad de temporada".

"Lo que nos gusta a los entrenadores es poder incidir en la formación de plantilla, poder hacer la pretemporada y no entrar en medio de la competición y menos en un momento en el cual hay una cierta ansiedad de resultados", ha explicado el barcelonés, que ha firmado un contrato por dos temporadas.

El nuevo preparador baskonista, avalado por más de 800 partidos en la ACB, sólo por detrás de Aíto García Reneses, ha confesado que le ha atraído "el gran interés del club" por contratarle "y las posibilidades que hay de mejorar y hacer las cosas bien".

"Espero que seamos capaces de cambiar la dinámica y poner al Baskonia donde ya ha estado", ha incidido Martínez.

"Tenemos que competir en todas las competiciones aspirando a lo máximo", ha añadido.

Ha mostrado su deseo de "poder conocer la opinión de los jugadores para saber cómo se sienten, qué piensan y cuál es su verdad sobre lo que está sucediendo", como lo hará con el club y con los entrenadores.

"En la comunicación está una parte muy importante de nuestro trabajo", ha agregado al respecto.

Sobre la etapa del argentino Pablo Prigioni ha asegurado que sería "un error pensar que la situación actual de derrotas se ha provocado por culpa de una persona".

En este sentido ha comentado que es "firme partidario" de la idea "de que ganan y pierden todos", además ha apuntado que quiere "aprovechar las cosas positivas que tiene el equipo porque no se puede pensar que todo era un desastre".

"Ahora tenemos que simplificar lo que estamos haciendo y no voy a hacer una pretemporada en dos horas", ha destacado.

Por otro lado, el azulgrana ha puesto en valor "la predisposición que tienen los jugadores" y ha dicho que le gustaría "mejorar en defensa", un cambio que espera que se ve "pronto".

Sergio Valdeolmillos y David Gil continuarán en el cuerpo técnico del equipo baskonista, mientras que Iurgi Caminos ha tomado la decisión personal de no continuar.

A pesar de la baja de uno de los ayudantes que llegó con Pablo Prigioni, el club no tiene intención de cubrir ese puesto con otro entrenador.