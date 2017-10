73-78. El Tecnyconta hurga en la herida en el debut de Pedro Martínez

Vitoria, 29 oct (EFE).- El Tecnyconta Zaragoza hurgó en la herida del Baskonia al que venció por 73-78 en el debut de Pedro Martínez como entrenador azulgrana, que no tuvo tiempo de cambiar la dinámica de los vitorianos para este encuentro.

Los baskonistas volvieron a tener en el trabajo voluntarioso de Tornike Shengelia, al único jugador que intentó plantar cara a un rival que tuvo en Gary Neal, con 25 puntos, y en Nico De Jong, con 16 y 7 rebotes, a sus hombres más inspirados.

A pesar del buen inicio, volvió a tener problemas en el segundo acto, que se agravaron en un tercer periodo en el que los maños hicieron daño desde la línea exterior.

Los del Buesa Arena intentaron reconducir la situación en el periodo definitivo, pero el equipo de Zaragoza mantuvo el tipo y no falló en los momentos calientes.

El primer quinteto de Pedro Martínez con Jordan McRae y Rodrigue Beaubois como amenazas, marcó el inicio de un encuentro en el que el escolta francés y el pívot Johannes Voigtmann comenzaron con acierto la puesta en escena baskonista con un 8-2.

Los aragoneses reaccionaron con dos triples consecutivos -Barreiro y Neal- que igualaron la contienda, aunque el empate se mantuvo poco tiempo ya que los azulgranas comenzaron a asociarse en ataque y minimizar errores defensivos, lo que le permitió concluir el primer cuarto con un 21-14 a favor.

La circulación de balón estuvo presente en los ataques vitorianos que no perdieron ningún balón y repartieron ocho asistencias en los primeros diez minutos.

Los baskonistas intentaron continuar con un trabajo similar en el segundo acto y un triple de Jayson Granger después de un buen movimiento de balón colocó la máxima distancia hasta el momento, 26-17 (min. 13).

A pesar de todo, los hombres de "Jota" Cuspinera mantuvieron la paciencia en sus labores ofensivas y recortaron diferencias de la mano de Gary Neal y con 14 puntos del pívot Nico De Jong.

Así, el Tecnyconta logró darle la vuelta al marcador por primera vez en el encuentro, pero una canasta de Tornike Shengelia devolvió el mando al Baskonia tras los primeros 20 minutos, 39-38.

Los fantasmas del pasado regresaron al juego del Baskonia y los maños volvieron a ponerse por delante con dos triples consecutivos de Jonathan Barreiro y Álex Suaréz que iniciaron un parcial que se fue hasta el 3-16, tras pasar por vestuarios, que se tradujo en la mayor renta para el Tecnyconta con un 42-54.

El equipo vitoriano no encontró solución en sus ataques y tampoco fue capaz de defender los lanzamientos exteriores un plantel aragonés que basó su juego en el orden táctico.

A pesar de todo, el Baskonia tiró de orgullo e intensidad para recortar diferencias gracias a un 7-0, hasta que un triple de Sergi García volvió a poner tierra de por medio sobre la bocina de un tercer cuarto dominado por el Tecnyconta, 51-59.

Los aragoneses consiguieron mantener la diferencia, mientras que el Baskonia sudaba sangre para anotar cada punto, muestra de ello es que su primera canasta de campo llegó tras cinco minutos de juego con un triple de Rodrigue Beaubois.

Un Buesa Arena entregado empujó a su equipo que con un quinteto poco convencional -con Shengelia y Timma como interiores- llegó a ponerse a un punto, 63-64.

Los zaragozanos no se arrugaron y volvieron a escaparse con dos triples consecutivos a los que un desacertado Baskonia no pudo responder, a pesar de que tiró de orgullo hasta los instantes finales, pero cosechó su primera derrota como local en la Liga Endesa por 73-78.

- Ficha técnica:

73 - Baskonia (21+18+12+22): Huertas (4), Beaubois (12), McRae (5), Shengelia (21), Voigtmann (9) -cinco inicial-, Diop (2), Timma (7), Granger (11), Garino (2) y Vildoza (-).

78 - Tecnyconta Zaragoza (14+24+21+19): Bellas (3), Gary Neal (25), Barreiro (6), Dragovic (6), Varnado (4) -cinco inicial-, Michalak (-), Sergi García (9), De Jong (16), Álex Suárez (3) y Janis Blums (6).

Árbitros: Juan Carlos García González, Jorge Martínez y Carlos Sánchez Monserrat. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena ante 9.071 espectadores.