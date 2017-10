Grizzlies y Celtics refuerzan lideratos; pierden Cavaliers y Clippers

Houston (EE.UU.), 29 oct (EFE).- La gran labor de equipo que realizaron los Grizzlies de Memphis y los Celtics de Boston les permitió seguir al frente de sus respectivas divisiones, en un jornada que se saldó con las derrotas de los Cavaliers de Cleveland y Los Ángeles Clippers.

El alero reserva Chandler Parson aportó 24 puntos como líder del ataque de los Grizzlies que vencieron por 103-89 a su exequipo de los Rockets de Houston.

Los Grizzlies (5-1) se mantienen invictos en lo que va de temporada en partidos celebrados en su campo del "FedEx Forum", con marca de 4-0 y tienen también la mejor de la Conferencia Oeste.

El base Mario Chalmers aportó 15 puntos y escolta-alero Tyreke Evans logró 14 para el equipo de Memphis, que no tuvieron a ningún jugador titular que lograse números de dos dígitos.

El escolta James Harden anotó 20 puntos y pívot suizo Clint Capela aportó un doble-doble de 12 tantos y 12 rebotes, que no evitaron la derrota de los Rockets.

El base Kyrie Irving logró 24 puntos y los Celtics se hicieron de su cuarta victoria en el campeonato al vencer a domicilio por 90-96 a los Heat de Miami.

El alero novato Jayson Tatum aportó 20 tantos, el base reserva Marcus Smart 16 y el pívot dominicano Al Horford logró otros 12 para el equipo de Boston, que lidera la División Atlántico.

Los Heat (2-3) tuvieron al base esloveno Goran Dragic como su mejor encestador, con 22 puntos, que no impidieron la segunda derrota consecutiva del equipo de Miami.

El pívot DeMarcus Cousins logró un triple-doble en el triunfo de los Pelicans por 123-101 sobre los Cavaliers, que perdieron el segundo partido consecutivo.

Los Pelicans estuvieron apoyados por Cousins que, en 32 minutos de juego, logró 29 puntos, 12 rebotes y entregó 10 asistencias.

Anthony Davis aportó también un doble-doble de 30 puntos y 14 rebotes y el base Jrue Holiday consiguió 29 tantos para el equipo de Nueva Orleans.

Por los Cavaliers, el mejor fue el ala-pívot Kevin Love que aportó un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes; el alero LeBron James contribuyó con 18 tantos y el escolta reserva Dwyane Wade logró 15.

Pero la pobre labor defensiva y la falta de presencia en el juego interior no les permitió a los Cavaliers tener opción a luchar por la victoria.

Como tampoco la pudieron conseguir los Clippers que cayeron derrotado en su campo por 87-95 ante los Pistons de Detroit y perdieron también su condición de invictos.

El pívot Andre Drummond aportó un doble-doble de 15 puntos y 17 rebotes y lideró el ataque balanceado de los Pistons, que tienen marca de 4-2 y lideran la División Central.

Drummond, que jugó 34 minutos, tuvo el apoyo del base Reggie Jackson, que aportó 15 puntos para el equipo de Detroit, que ganó el segundo partido consecutivo fuera de su campo.

El base Austin Rivers logró 20 puntos, el ala-pívot Blake Griffin logró un doble-doble de 19 tantos y 11 rebotes y el alero italiano Danilo Gallinari sumó 13 anotaciones.

Esta vez el pívot DeAndre Jordan con 7 puntos, 14 rebotes y tres tapones perdió con Drummond el duelo en el juego interior y ahí estuvo una de las claves de la victoria de los Pistons y de la derrota de los Clippers.

El alero Carmelo Anthony consiguió 21 puntos que fueron decisivos para el triunfo de los Thunder (69-101) ante los Bulls de Chicago.

Los Thunder (3-3) consiguieron su primer triunfo fuera de su campo en el tercer intento en lo que va de temporada.

El alero Paul George sumó 20 puntos y el base Rusell Westbrook logró su tercer triple-doble con 12 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias. Con su triple-doble, Westbrook ya consiguió uno contra cada equipo de la liga en su carrera.

Los Bulls (1-4), que no pudieron conseguir su segunda victoria en la temporada, fueron liderados por ala-pívot novato, el finlandés Lauri Markkanen, que logró 15 puntos y ocho rebotes, siendo de nuevo el mejor del equipo y la revelación en este nuevo curso.

El base Damian Lillard se acercó al doble-doble al lograr 25 puntos y dar nueve asistencias y los Trail Blazers de Portland derrotaron 114-107 a los Suns de Phoenix, que se mantienen sin conocer el triunfo en partidos como equipo visitante.

El escolta novato Donovan Mitchell surgió como factor sorpresa ganador que lideró el ataque de los Jazz de Utah en el partido que ganaron por 96-81 ante los devaluados Lakers de Los Ángeles.

Mitchel, como reserva, aportó 22 puntos y se encargó de liderar el ataque balanceado de los Jazz, que también tuvieron el apoyo del base español Ricky Rubio que confirmó su condición de líder en la dirección del juego y también en la ofensiva de los Jazz al encestar 21 tantos, mejor marca en lo que va de temporada.

El pívot camerunés Joel Embiid y el alero australiano Ben Simmons consiguieron 23 puntos cada uno en el triunfo a domicilio de los Sixers de Filadelfia por 110-112 contra los Mavericks de Dallas.

Los Sixers (2-4) sumaron su segunda victoria en lo que va de temporada y la primera desde el 29 de enero del 2005 en el campo de los Mavericks, el "American Airlines Center".