El Real Madrid, líder en solitario y único invicto

Madrid, 29 oct (EFE).- El Real Madrid se mantiene como líder y único equipo invicto de la Liga Endesa de baloncesto al ganar a domicilio al San Pablo Burgos y tras la derrota en casa del Montakit Fuenlabrada ante el Monbus Obradoiro, en una sexta jornada en la que el Valencia alcanzó la segunda plaza y el Barcelona encajó su segunda derrota consecutiva.

El equipo de Pablo Laso tuvo que sufrir el sábado para superar por 95-100 al San Pablo Burgos, que dominó buena parte del encuentro, pero que se hundió en el último cuarto merced a una fantástica reacción del defensor del título.

Una victoria que mantiene al Real Madrid invicto en lo alto de la tabla, mientras que el San Pablo, que todavía no sabe lo que es ganar en la máxima categoría del baloncesto español, es el colista del torneo.

Segundo se sitúa el Valencia Basket, que cerró con una sólida victoria por 89-83 ante el Herbalife Gran Canaria, uno de sus rivales directos, diez días perfectos en los que ha conseguido enlazar cinco victoria seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga.

El equipo insular logró llevar la iniciativa del juego en los primeros quince minutos pero en el tramo final de la primera parte, entre Guillem Vives y Erick Green firmaron un parcial de 11-0 que cambió el choque, pues en la segunda parte el Gran Canaria, poco inspirado en ataque, no pudo reducir la distancia, en parte por la aparición de Alberto Abalde.

El Monbús Obradoiro ganó 65-73 al Montakit Fuenlabrada y dejó en cinco victorias consecutivas el mejor arranque histórico del equipo madrileño, ahora tercero, en dos décadas en la ACB, en un partido lleno de imprecisiones en el que los gallegos tuvieron la cabeza fría y sumaron su primer triunfo fuera de casa.

El conjunto dirigido por Moncho Fernández cumplió con su tradición de ganar en el Fernando Martín de Fuenlabrada -son ya seis victorias en ocho visitas- y lo hizo de la mano del veloz escolta estadounidense Matt Thomas (15 puntos y 4 rebotes) y con la presencia intermitente del poste ucraniano Artem Pustovyi (12 y 5).

El UCAM Murcia logró una victoria histórica en el Palau Blaugrana al imponerse al Barcelona Lassa por 94-97 y lograr el primer triunfo de su historia en el feudo azulgrana tras 18 visitas, en la que fue quinta derrota consecutiva -segunda en Liga Endesa- del equipo de Sito Alonso.

La irregularidad azulgrana, sus lagunas defensivas y la efectividad del UCAM por medio de Álex Urtasun y Vitor Benite la buena dirección del holandés Charlon Kloof fueron las claves.

El Unicaja hizo pagar al Movistar Estudiantes los platos rotos de la crisis de resultados por la que atravesaba y se deshizo con claridad y rotundidad de la formación madrileña (89-70), en una victoria que fraguó en los dos primeros cuartos, sobre todo en el segundo con parcial de 22-8.

El equipo malagueño puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas entre la Euroliga y la Liga Endesa.

El MoraBanc Andorra conseguió su segundo triunfo en la Liga Endesa al derrotar por 58-48 al Iberostar Tenerife en un duelo en el que las defensas pasaron por encima de los ataques. El local Jaime Fernández, con 19 puntos, fue el jugador más destacado del encuentro y su actuación en el último cuarto fundamental para que el MoraBanc acabara el partido sonriendo.

En el duelo vasco de la jornada, el Retabet Bilbao Basket se llevó el triunfo en San Sebastián (87-91) ante un Gipuzkoa Basket que notó demasiado los problemas físicos de su estrella Henk Norel y que después de estar fuera de partido cayó en el último suspiro después de una gran remontada.

El Tecnyconta Zaragoza hurgó en la herida del Baskonia al que venció por 73-78 en el debut de Pedro Martínez como entrenador del equipo vitoriano, que no tuvo tiempo de cambiar la dinámica de los vitorianos para este encuentro.

Los baskonistas volvieron a tener en el trabajo voluntarioso de Tornike Shengelia, al único que jugador que intentó plantar cara a un rival que tuvo en Gary Neal con 25 puntos y en Nico De Jong con 16 puntos y 7 rebotes, a sus hombres más inspirados.

El Divina Joventut sufrió mucho para sumar ante el Real Betis su primer triunfo (81-76) de la temporada y salvar una situación que se hubiera puesto muy complicada de no haber doblegado al conjunto de Alejandro Martínez, que sigue sin conocer el triunfo. En un partido con alternativas en el marcador, Patrick Richard y Sergi Vidal se convirtieron en los jugadores decisivos del triunfo verdinegro. EFE

