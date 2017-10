Rubio gana el duelo a Ball; Marc Gasol y Abrines cumplen

Houston (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El base Ricky Rubio se convirtió en el español más destacado en la jornada de la NBA después de establecer la mejor marca encestadora en lo que va de temporada y ganarle el duelo individual al novato mediático de Los Ángeles Lakers, Lonzo Ball.

Mientras, el pívot Marc Gasol y el escolta Álex Abrines cumplieron en los triunfos de sus respectivos equipos de los Grizzlies de Memphis, que siguen dominantes, y los Thunder de Oklahoma City, respectivamente.

El que no pudo disfrutar de la victoria fue el veterano base José Manuel Calderón que volvió a vivir la derrota con los inconsistentes Cavaliers de Cleveland, que fueron humillados ante los Pelicans de Nueva Orleans.

Rubio aportó 21 puntos, su mejor marca encestadora en lo que va de temporada, y se encargó de dirigir el ataque balanceado de los Jazz de Utah que se impusieron por 96-81 a los Lakers.

El jugador de El Masnou disputó 33 minutos, que aprovechó para encestar 6 de 13 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, 5 de 6 desde la línea de personal.

Además logró siete rebotes, incluidos cuatro defensivos, entregó cuatro asistencias, recuperó un balón y perdió cinco.

Rubio también le ganó el duelo individual a Ball. El base internacional español lo superó tanto en defensa como en ataque.

A concluir el partido, Ball reconoció que dos acciones suyas fueron las que impidieron la reacción de los Lakers y la posibilidad de haber luchado por el triunfo.

"Soy consciente que tengo que mejorar mucho en varios aspectos del juego", declaró Ball, que acabó el partido con nueve puntos tras anotar 3 de 10 tiros de campo, dio cuatro asistencias y capturó dos rebotes.

Esta vez Gasol no necesitó ser el líder indiscutible en el ataque de los Grizzlies ya que el equipo de Memphis ganó con autoridad (103-89) a los Rockets de Houston, segunda victoria consecutiva que obtuvieron frente al equipo tejano en esta nueva temporada.

Gasol aportó seis puntos en los 32 minutos que estuvo en la pista del FedExForum de Memphis.

El mediano de los hermanos Gasol no tuvo su mejor inspiración encestadora al anotar 1 de 8 tiros de campo, y cuatro de seis desde la línea de personal.

Pero sí tuvo protagonismo en el juego interior al conseguir siete rebotes, que fueron todos defensivos, entregó cinco asistencias, recuperó un balón y puso cuatro tapones, que lo dejaron líder del equipo en esa faceta del juego.

También Abrines hizo buena labor de equipo tras salir como reserva. Aportó cinco puntos en el partido que los Thunder 'humillaron' a los Bulls en el United Center de Chicago por 69-101 y que les dio su primer triunfo a domicilio en lo que va de temporada.

Abrines jugó 18 minutos y anotó 2 de 8 tiros de campo, incluido 1 de 5 triples, logró dos rebotes, entregó una asistencia, recuperó dos balones y perdió uno.

Por su parte, Calderón vio de nuevo como su equipo de los Cavaliers no solo perdieron sino que fueron derrotados por 123-101 ante los revalorizados Pelicans.

El jugador de Villanueva de la Serena salió al campo seis minutos en los que falló el único tiro que hizo a canasta y capturó un rebote.