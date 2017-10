Alejandro Martínez, destituido como entrenador del Betis Energía Plus

Sevilla, 30 oct (EFE).- Alejandro Martínez ha sido destituido esta noche como entrenador del Real Betis Energía Plus, decisión tomada por el club sevillano después de que el equipo haya acumulado seis derrotas en las primeras seis jornadas de la Liga Endesa.

"El Real Betis Energía Plus ha decidido poner fin a la trayectoria de Alejandro Martínez como entrenador de la primera plantilla", explica el club en un comunicado.

"La mala racha de resultados ha llevado a la entidad a tomar esta decisión. El club dará a conocer el nombre de su sustituto en los próximos días", apunta el comunicado, que añade que "provisionalmente, será Javi Carrasco, segundo entrenador, el que coja las riendas del equipo".

El club "agradece a Alejandro Martínez su entrega y dedicación durante esta etapa, y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional", concluye el escrito.

Alejandro Martínez se hizo cargo de la formación sevillana ya iniciada la pasada temporada y no pudo impedir el descenso del equipo de la Liga Endesa, aunque finalmente se mantuvo en la máxima categoría al prosperar unos recursos de la entidad.

En esta temporada, el Betis Energía Plus ha sumado un pleno de derrotas, la última el pasado domingo en Badalona ante el Joventut, mientras que la próxima cita del equipo será el próximo domingo en el Palacio de los Deportes San Pablo ante el Movistar Estudiantes.