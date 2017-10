Celtics, imparables; Warriors ganan a Clippers; pierden Rockets y Grizzlies

Houston (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Los Celtics de Boston volvieron a dar otra demostración de solidez en su juego al conseguir el quinto triunfo consecutivo tras imponerse a los diezmados Spurs de San Antonio, mientras que los Warriors de Golden State le ganaron a Los Ángeles Clippers el duelo de equipos californianos.

Las derrotas sorpresa de la jornada las protagonizaron los Rockets de Houston que no pudieron en su campo del Toyota Center con los jóvenes Sixers de Filadelfia; los Grizzlies de Memphis, que sucumbieron frente a los Hornets de Charlotte, y los Pelicans de Nueva Orleans, que se toparon con la nueva versión ganadora de los Magic de Orlando.

El base Kyrie Irving sigue su marcha triunfal como nuevo líder y figura de los Celtics a los que guió al triunfo (108-94) frente a los Spurs, el quinto consecutivo que consiguen, tras haber iniciado la temporada regular con dos derrotas seguidas y la grave lesión del alero titular Gordon Hayward.

Irving dominó a los hombres bajos de los Spurs y fue el director perfecto en el juego al conseguir 24 puntos (10-16, 3-7, 1-1); repartió seis asistencias, recuperó tres balones y capturó dos rebotes en 30 minutos que vio acción.

El alero segundo año Jaylen Brown también siguió demostrando el gran crecimiento que ha tenido en la nueva temporada al aportar 18 puntos que lo dejaron como segundo máximo encestador.

Los reservas, el escolta novato Brandon Paul y el alero Rudy Gay totalizaron 18 y 14 puntos, respectivamente, por Spurs, que perdieron el tercer partido consecutivo.

La ausencia por lesión de los titulares, el base francés Tony Parker y el alero Kawhi Leonard sigue pesando como una losa en el juego de los Spurs.

La derrota dejó de nuevo al veterano entrenador Gregg Popovich sin la victoria número 1.155 en su carrera, que le permitiría alcanzar a Phil Jackson en el sexto puesto de la lista de todos los tiempos.

El base Stephen Curry aportó 31 puntos y el alero Kevin Durant anotó 19 tantos que ayudaron a los Warriors a vencer de visitantes por paliza de 141-113 a los LA Clippers.

Curry atinó siete de sus 11 triples. Agregó seis asistencias y cinco rebotes. Draymond Green contabilizó 16 puntos por los Warriors, mientras que Klay Thompson anotó 15.

Los Warriors (5-3) han vencido 11 veces seguidas a los Clippers, que no los derrotan desde la Navidad de 2014.

Los Clippers (4-2), que fueron el último equipo de la NBA en perder el invicto, ahora ya tienen dos derrotas consecutivas.

El alero novato australiano Ben Simmons aportó 24 puntos, nueve asistencias y siete rebotes que permitieron a los Sixers de Filadelfia vencer a domicilio 107-115 a los Rockets, que perdieron el segundo partido en su campo en lo que va de temporada.

El pívot camerunés Joel Embiid sumó 22 puntos para los 76ers, que se cobraron revancha de una derrota en Filadelfia el 28 de octubre. Perdieron 104-105 con un enceste de Eric Gordon al sonar la bocina del final del partido.

Los Sixers rompieron una racha de ocho derrotas ante los Rockets, imponiéndose en Houston por primera vez desde el 16 de febrero de 2011.

Los Rockets fallaron nueve de sus últimos 10 tiros a canasta, con apenas cuatro puntos en los últimos de 3:28 al encajar reveses seguidos por primera vez esta temporada.

Harden lideró a los Rockets con 29 puntos y Gordon agregó 25 tantos, pero fallaron con los tiros decisivos.

El base Kemba Walker anotó 27 puntos y protagonizó un ataque que borró una desventaja de dos dígitos en el cuarto periodo, para que los Hornets vencieran a domicilio 99-104 a los Grizzlies, que sufrieron su primera derrota de locales en la campaña.

El escolta Jeremy Lamb logró 17 tantos, mientras que el base novato Malik Monk llegó a los 13 puntos.

El pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns aportó doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes, y los Minnesota Timberwolves anotaron los primeros seis tantos de la prórroga, que les abrió el camino del triunfo por 125-122 ante los Heat de Miami.

El base Jeff Teague sumó 23 puntos y el alero canadiense Andrew Wiggins anotó 22 por Minnesota, que contó también con la ayuda de 16 tantos del escolta Jimmy Butler y 13 del también número dos Jamal Crawford.

El base Dion Waiters empató la mejor marca de su vida, al anotar 33 puntos por Miami, incluidos 14 en el cuarto periodo. Una bandeja de Waiters envió el encuentro a la prórroga, que al final el equipo local perdió.

El escolta DeMar DeRozan anotó 25 puntos y los Raptors de Toronto, a pesar de las bajas importantes que sufren, derrotaron a domicilio 85-99 a los Trail Blazers de Portland.

Kyle Lowry ostentó su mejor número de la campaña, con doble-doble de 19 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, por los Raptors, que jugaron sin el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka, baja a sufrir la inflamación de la rodilla izquierda.

Con el triunfo, los Raptors alargaron a cinco su número de victorias consecutivas sobre Portland.

El base Damian Lillard estableció su mejor estadística en la temporada, con 36 puntos por los Blazers, que se acercaron a 13 tantos en el último periodo.

El escolta CJ McCollum, quien había conseguido 20 unidades o más en cada uno de los primeros seis partidos de Portland en la temporada, finalizó con 16 tantos.

En otros resultados de la jornada, New York Knicks se impusieron 116-110 a los Nuggets de Denver; Orlando sorprendió a domicilio (99-115) a New Orleans y Utah derrotó 104-89 a Dallas.