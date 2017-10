Henk Norel (Gipuzkoa), el mejor (MVP) de octubre

Henk Norel, pívot holandés del Gipuzkoa, ha sido designado mejor jugador (MVP) de la Liga Endesa en el mes de octubre tras conseguirla mayor valoración promedio (24,2 puntos) siendo además el tercer máximo anotador (17,2) y el mejor en rebotes (9,2).

Norel consigue este honor por primera vez en su carrera, después de ser el Jugador de la Jornada 2 y repetir en la Jornada 3. "Me gusta ser importante para el equipo y conseguir ser MVP me hace ilusión, aunque me haría más ilusión ir con 4 victorias", dijo.

"Es un gran trabajo colectivo, porque el equipo juega para mí para que yo pueda hacer mi juego y así las cosas salen más fáciles. Personalmente, espero seguir bien pero, como conjunto, espero que ganemos muchos más partidos", comentó en declaraciones a la página web de la ACB.

"Joven, joven ya no sé si soy, tengo 30 años, pero estoy disfrutando mucho del baloncesto y pienso que tengo unos años por delante todavía. Me siento muy bien", finalizó Henk Norel.