Otra noche brillante y ganadora de Rubio; perdedora para los hermanos Gasol

Houston (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El base Ricky Rubio volvió a ofrecer su mejor versión encestadora que lo dejo de nuevo como uno de los jugadores claves en el ataque de los Jazz de Utah que siguieron por el camino del triunfo mientras que se convirtió también el mejor español de la jornada de la NBA.

Todo lo contrario de lo que sucedió con los hermanos Pau y Marc Gasol que sufrieron de nuevo sendas derrotas con sus respectivos equipos de los Spurs de San Antonio y los Grizzlies de Memphis.

Rubio confirmó la consistencia en el juego ofensivo y su aportación de 20 puntos, segundo máximo encestador del equipo, ayudó a los Jazz a vencer por 104-89 a los devaluados Mavericks de Dallas.

El jugador de El Masnou disputó 34 minutos, el que más del equipo, y anotó 8 de 15 tiros de campo, incluidos 4 de 8 triples, sin que fuese a la línea de personal.

Rubio también repartió seis asistencias, capturó dos rebotes, recuperó cuatro balones en la labor defensiva y perdió otros tres.

Desde que comenzó la nueva temporada con los Jazz, equipo al que llegó traspasado por los Timberwolves de Minnesota, Rubio tiene promedios de 15,7 puntos; 7,3 asistencias y 4,9 rebotes.

Pau Gasol no tuvo su mejor inspiración encestadora y aunque hizo una buena labor en otras facetas del juego al final no pudo evitar la derrota de su equipo de los Spurs que perdieron de visitantes por 108-94 ante los Celtics de Boston.

El mayor de los hermanos Gasol aportó 11 puntos en los 25 minutos que jugó como titular al anotar 4 de 10 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y 2-4 desde la línea de personal.

El jugador de Sant Boi también capturó ocho rebotes --cinco defensivos--, dio cuatro asistencias, recuperó un balón, no perdió ninguno ni tampoco cometió personales.

Pero no pudo contener el juego dominante del pívot dominicano Al Horford, que con un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes -10 defensivos- fue decisivo en las acciones dentro de la pintura.

Su hermano Marc, que comenzó la temporada de forma brillante en el juego ofensivo, ha perdido eficacia y consistencia en los últimos partidos, y ante los reforzados Hornets de Charlotte cayeron derrotados de locales por 99-104.

La derrota fue la primera que sufren los Grizzlies en su campo del FedExForum, donde ahora tienen marca de 4-1 y global de 5-2, que es la mejor en la Conferencia Oeste.

El pívot titular de los Grizzlies aportó apenas 10 puntos en los 33 minutos que estuvo en la pista después de anotar sólo cuatro canastas de 15 intentos, con dos triples de ocho tiros desde fuera del perímetro, además de fallar el único tiro que hizo desde la línea de personal.

El mediano de los hermanos Gasol capturó siete rebotes defensivos, dio dos asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y puso tres tapones, líder del equipo en esa faceta del juego.

Quien si disfrutó del triunfo, el tercero consecutivo que lograron los Knicks de Nueva York, fue el pívot Willy Hernangómez que jugó tres minutos en el partido que su equipo ganó por 116-110 a los Nuggets de Denver, el equipo de su hermano Juancho, que se encuentra de baja tras haber adquirido el virus de la mononucleosis.

El mayor de los hermanos Hernangómez, que con la llegada del pívot suizo Enes Kanter a quedado relegado al banquillo y con pocos minutos, tuvo sólo un tapón en el apartado de las estadísticas.

Mientras que el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka, baja por lesión, tampoco pudo jugar con su equipo de los Raptors de Toronto que vencieron a domicilio por 85-99 a los Trail Blazers de Portland.

Ibaka sufre una inflamación en la rodilla izquierda y los doctores del equipo le recomendaron que se tomase una jornada de descanso.