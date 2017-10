UCAM sin Rojas visita Oldenburg con la moral muy alta tras asaltar el Palau

Murcia, 31 oct (EFE).- El UCAM Murcia, con la baja de Sadiel Rojas, retomará su participación en la Liga de Campeones FIBA este miércoles en la cancha del Ewe Baskets Oldenburg con la moral muy alta después de asaltar el domingo el Palau Blaugrana en la Liga Endesa y con el objetivo de sumar la que sería su tercera victoria en cuatro jornadas de la competición europea.

Este partido del grupo A se disputará a las ocho de la tarde en el Ewe Arena y le llega al UCAM en un buen momento, pues viene de ganar al Barcelona Lassa por primera vez a domicilio después de 19 visitas en la máxima categoría.

En la Liga de Campeones los granas han ganado dos partidos y han perdido uno, pues comenzaron venciendo al Hapoel Holon israelí por 78-76 y en la pista del Enisey Krasnoyarsk ruso por 62-68 y el pasado miércoles cayeron en el Palacio de los Deportes ante el Dinamo Sassari por 78-83.

En una situación similar en este torneo está su rival, que perdió su primer encuentro en casa por 86-89 contra el Enisey, pero se sobrepuso ganando los dos siguientes, por 76-83 en la cancha del Dinamo Sassari y por 96-82 ante el Pinar Karsiyaka turco.

En el grupo A el líder y único invicto es el AS Mónaco y por detrás aparecen españoles y alemanes, que se medirán en un choque a disputar en la Baja Sajonia, donde el equipo murciano tendrá la baja del alero dominicano Sadiel Rojas, quien en el Palau sufrió un fuerte golpe en la boca que le rompió cuatro dientes.

Esta baja se suma a la del ala pívot y capitán del equipo, José Ángel Antelo, lesionado desde la pretemporada.

Con esas dos ausencias y el joven ala pívot bosnio Lazar Mutic en la convocatoria, viajó la expedición universitaria a Alemania directamente desde Barcelona para aclimatarse al frío -cero grados de temperatura mínima-.

Su rival es séptimo en la Bundesliga con cinco victorias en siete jornadas y que cuenta con dos jugadores conocidos en España como Rashid Mahalbasic, pívot esloveno nacionalizado e internacional austríaco de 2,10 metros de estatura que la temporada pasada estuvo en el Real Betis Energía Plus; y el base estadounidense Mickey McConnell, ex del Monbus Obradoiro.

Vítor Benite, escolta brasileño del UCAM, habló este martes desde tierras germanas y se refirió a un encuentro que espera que sea "muy duro".

"Sabemos de la dificultad de jugar aquí ante un rival que se emplea con mucha intensidad defensiva y para nosotros es un reto este encuentro al que llegamos después de una victoria importante como la del Palau y con la idea de ganar en la competición tras la última derrota encajada en casa. Será un partido muy duro, pero estamos preparados", declaró.