79-66. El Valencia Basket se queda corto para pelear el triunfo en la pista del Fenerbahce

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- El Valencia Basket cayó, en la quinta jornada de la fase regular de a Euroliga, en la cancha del Fenerbahce Dogus al que no encontró la manera de inquietar, ya que sus argumentos y su competitividad solo le permitieron mantenerse en el encuentro pero no optar realmente al triunfo.

El encuentro comenzó con el Fenerbahce desatado en la anotación al ritmo que le marcaba Wanamaker, en parte por una floja defensa del Valencia. Pero el descanso del estadounidense dejó huérfano al equipo turco y ese cambio coincidió con el despertar anotador del Valencia desde la línea de tres, porque hasta este momento solo había podido vivir de los balones colgados a Pleiss.

El conjunto valenciano llegó a ponerse por delante (20-22, m.12) pero fue un espejismo porque el regreso de Wanamaker devolvió la mejor versión del equipo turco que, además de anotar con facilidad, ahogó por completo el ataque valenciano.

Su agresiva defensa en la primera línea dejó sin ideas al conjunto de Txus Vidorreta, que ni consiguió poner en marcha su habitual ataque coral ni encontró a ningún jugador que pudiera asumir individualmente la responsabilidad anotadora, pues Erick Green, que debía ser ese referente, no consiguió encontrar su ritmo anotador (38-30, m.20).

Salió con las ideas más claras y con mayor dureza el Valencia y pronto obtuvo premio. Fue San Emeterio quien le dio los puntos necesarios para acercarse en el marcador pero ocho puntos casi seguidos de Nunnaly permitieron al equipo turco recuperar el paso.

Respondieron Doornekamp y Vives desde la línea de 6'75 pero Datome se unió a su compañero y el tercer cuarto acabó con la misma renta con la que había acabado el segundo pese a la mejoría que había mostrado el Valencia (57-49, m.30).

El conjunto español no se vino abajo y de la mano de San Emeterio consiguió estrechar el marcador un par de veces pero no pasó de ahí. Esta vez fue Sloukas el que se encargó de enfriar las intenciones (65-57, m.35). Lo volvió a intentar el Valencia por última vez de la mano de Green y aunque volvió a ponerse a cinco puntos, acabó por perder la fe y caer por casi su máxima desventaja.

- Ficha técnica:

79.- Fenerbahce Dogus (20+18+19+22): Wanamaker (10), Guduric (4), Datome (16), Melli (5), Vesely (12) -cinco titular- Thompson (7), Mahmutoglu (2), Sloukas (13), Nunnaly (10),

66.- Valencia Basket (18+12+19+17): Vives (3), Green (4), Doornekamp (8), Thomas (5), Dubljevic (8) -cinco titular- Abalde (2), Van Rossom (10), Rudez (2), Rafa Martínez (3), San Emeterio (11) y Pleiss (10).

Árbitros: Belosevic (SER), Boltauzer (ESL) y Koromilas (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Ulker Sports Arena de Estambul ante 9.000 espectadores.