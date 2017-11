El camino del RETAbet Bilbao hacia el Top 16, muy complicado tras 3 derrotas

Bilbao, 2 nov (EFE).- El camino del RETAbet Bilbao Basket hacia el Top 16 de la Eurocopa se le ha puesto muy complicado al conjunto vizcaíno aún sin haber finalizado la primera vuelta de la Fase Regular al sumar ya tres derrotas en las cuatro primeras jornadas, dos de ellas en casa.

Los 'hombres de negro' encadenaron el miércoles en Rusia su tercer partido seguido perdido, aunque al ser ante el líder del Grupo C, el Lokomotiv Kuban Krasnodar, era casi esperada y sin la incidencia de las anteriores derrotas frente al Limoges y el Partizan, ambas en Miribilla.

No obstante, esos negativos resultados en casa ante dos equipos que apuntan a rivales directos en la pelea por evitar una temprana eliminación obligan a los de Carles Durán a neutralizar sus efectos con algún triunfo fuera del guión. Que no llegó en Krasnodar.

Así, con solo una victoria en cuatro partidos, el RETAbet es penúltimo en la clasificación empatado con el Lietuvos Rytas, al que se impuso en el debut en Lituania, y el Partizan. Y parece abocado a pelar con ambos equipos y el Limoges por dos de las cuatro plazas que dan billete para la segunda fase.

Los otros dos billetes parecen claros para el Lokomotiv Kuban, que suma sus partidos por victorias, y el ALBA Berlín, próximo visitante la próxima semana en el Bilbao Arena y que hasta el momento solo ha caído en Rusia.

Tercero en la tabla es el Limoges, que neutralizó las derrotas en casa frente al Lokomotiv y el ALBA ganando en Bilbao y al Partizan en cancha francesa.

Los que peor lo tienen del Grupo C son el Lietuvos Rytas, el RETAbet y el Partizan, que se han ganado entre ellos a domicilio. El Bilbao Basket en Lituania en la primera jornada (83-93), el Lietuvos en Belgrado en la segunda (80-91) y el Partizan en Miribilla en la tercera (92-96).

El equipo bilbaíno tiene ahora dos partidos seguidos ante su afición que marcarán su rumbo de manera casi definitiva, ya que si gana ambos, al ALBA y al Lietuvos Rytas, dará un paso importante para superar al equipo lituano en su pelea directa.

Por contra, si el Lietuvos gana en Bilbao, el RETAbet quedaría ya muy tocado para una cuatro últimas jornadas con tres partidos a domicilio.

Para lograr cambiar su dinámica, los de Durán deberán, sobre todo, frenar la sangría en canasta propia. En la que recibe tantos puntos, 379 (94,75 por partido), que no le está sirviendo de casi nada su buena marca anotadora, por encima de los 90 puntos por partido (362/90,5).

Grupo C

-------

Cuarta jornada

Limoges (FRA) 92 Partizan (SER) 83

Lokomotiv Kuban (RUS) 102 RETAbet Bilbao (ESP) 96

ALBA Berlín (ALE) 93 Lietuvos Rytas (LIT) 86

Clasificación P G P PF PC Df

.1. Lokomotiv Kuban Krasnodar 4 4 0 321 287 +34

.2. ALBA Berlín 4 3 1 336 311 +25

.3. Limoges CSP 4 2 2 316 310 +6

.4. Lietuvos Rytas Vilnius 4 1 3 341 347 -6

.5. RETAbet Bilbao Basket 4 1 3 362 379 -17

.6. Partizan NIS Belgrado 4 1 3 344 386 -42

Próxima jornada (5ª/7-8 noviembre)

Lietuvos Rytas (LIT)-Limoges (FRA)

Partizan (SER)-Lokomotiv Kuban (RUS)

RETAbet Bilbao (ESP)-ALBA Berlín (ALE)