Durán pide "regularidad" a su equipo para tener opciones frente al Barça

Bilbao, 3 nov (EFE).- Carles Durán, entrenador del RETAbet Bilbao Basket, cree que si sus jugadores son capaces de "ser más regulares" y de "alargar los buenos momentos" tendrán opciones de "competir, igual que contra el Real Madrid" en la visita el domingo al Bilbao Arena del Barcelona Lassa.

"Hemos competido en todos los partidos. No es excusa, pero somos un equipo joven y novato en muchas cosas y nos estamos conociendo. El objetivo es que nuestro trabajo y nuestra ilusión genere situaciones para llegar al final del partido con opciones de ganar", ha dicho el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

Durán espera que sus jugadores hayan "descansado bien" después del larguísimo viaje que han realizado -desde el lunes por la noche hasta el jueves a primera hora de la tarde- para jugar el miércoles en Krasnodar contra el Lokomotiv Kuban.

"Desde que estoy en un equipo profesional es el peor viaje que he tenido, muy cansado y muy largo. Son las circunstancias que tenemos, pero no ha sido una semana buena para entrenar", ha lamentado el técnico.

En ese encuentro frente al conjunto ruso el Bilbao Basket volvió a superar la barrera de los cien puntos recibidos (102-86), un hándicap que el catalán espera resolver insistiendo y "picando piedra".

"Nuestro punto débil esta siendo la defensa, si nos meten 90 puntos en cada partido es mu difícil ganar. ¿Cómo se corrige? Hay que picar piedra y seguir trabajando en lo que podemos mejorar y mantener durante más tiempo los momentos en los que lo hacemos bien", ha reflexionado.

Por último, acerca de su próximo rival, Durán ha destacado que las cinco derrotas consecutivas encajadas por el Barça, a expensas del resultado de hoy en la Euroliga frente al Olympiacos, "les van a exigir mucho" el domingo en Miribilla.

"Jugador por jugador me parece una plantilla tremenda. Es un equipo nuevo y cuando han hecho bien las cosas han sido un superequipo y estoy convencido de que a la larga lo volverán a ser, Aunque espero que el domingo no", ha concluido.