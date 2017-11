Gran Canaria busca reencontrase con el triunfo ante el equipo revelación

Las Palmas de Gran Canaria, 4 nov (EFE).- El Herbalife Gran Canaria intentará reencontrarse este domingo con la victoria en Liga ante el equipo revelación Montakit Fuenlabrada, tras perder en la anterior jornada ante el campeón liguero Valencia Basket, mientras que los madrileños llegan a la isla en tercer puesto, con una sola derrota.

Todo hace indicar que los jugadores de Luis Casimiro -que acumulan dos encuentros consecutivos perdiendo, incluyendo el del Dolomiti Energía Trento en la Eurocopa- no tendrán tan fácil como en las dos temporadas precedentes imponerse a un Fuenlabrada al que endosaron 109 y 111 puntos en sus dos anteriores visitas al Gran Canaria Arena.

Los pupilos del técnico argentino Néstor García solo han sido superados este año por el Monbus Obradoiro (65-73) en la jornada anterior, derrota que les privó de situarse en lo más alto de la clasificación junto al Real Madrid, quien con seis victorias es el único conjunto que aún permanece invicto.

Fuenlabrada, que no ha ganado en Gran Canaria desde el curso 2009-10, llegará "dolido" a este choque según ha reconocido su entrenador en las redes sociales de la entidad madrileña, donde ha asegurado que intentarán dar lo mejor de sí en la isla para llevarse los dos puntos.

García confía en que sus jugadores estén "muy concentrados" ante el Herbalife, ya que considera que se medirán a "un gran equipo", que posee una plantilla larga y que está entre los mejores de la Liga Endesa.

"Son mortales corriendo y tienen jugadores que son buenos definidores. Además, poseen dos bases muy inteligentes y muchos jugadores muy altos. Si agarran una ráfaga te pueden hacer tranquilamente diez puntos corridos, porque son muy efectivos", ha indicado.

Por lo que se refiere al conjunto grancanario, Casimiro -con pasado en el Fuenlabrada, al igual que su jugador Xavi Rabaseda- tiene a toda la plantilla disponible para este partido, en el que el veterano base Albert Oliver podría convertirse en el quinto mejor pasador en la historia de la competición liguera en caso de repartir once asistencias.

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada, se disputará a partir de las 12.00 horas (local), con arbitraje de Hierrezuelo, Martínez y Munar.