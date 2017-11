Sastre: Es un orgullo ir convocado con España pero hay que jugar con Valencia

Valencia, 7 nov (EFE).- Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, se mostró orgulloso de figurar en la preselección para los partidos de España a final de mes, en las 'ventanas' que se han abierto para los partidos de clasificación para Mundial, pero aseguró que su contrato le obliga a jugar con su equipo ante el Brose Basket en la Euroliga.

"Siempre es un orgullo poder estar en esa lista y que me llamen pero tenemos un contrato con el club y hay partidos en esas mismas fechas y tenemos que jugar este partido con nuestro club", explicó en declaraciones a los medios.

"Hay un contrato con el club y hay que cumplirlo", subrayó Sastre que dijo que la Federación aún no se ha puesto en contacto con ellos. "No sé cómo acabará pero intentaremos solucionarlo de la mejor manera para todos", destacó.

El balear reconoció que entre todas las partes, al no haber alcanzado un acuerdo la FIBA con la Euroliga para modificar el calendario del torneo europeo, "nos han metido un poco en este lío, pero si tenemos que decidir es esto, hay que cumplir el contrato".

"Me gustaría jugar con la selección y con mi club pero es inviable y hay que cumplir el contrato que tenemos", señaló Sastre, que desveló que tampoco han hablado aún con el sindicato de jugadores (ABP).

Junto a Sastre han sido convocados por el seleccionador español Sergio Scariolo, el base Guillem Vives y los alero Alberto Abalde y Fernando San Emeterio. Además, Croacia ha convocado a Damjan Rudez, Montenegro a Bojan Dubljevic y Alemania a Tibor Pleiss.