Pablo Laso: "Es un partido grande siempre"

Madrid, 10 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, afirmó este viernes, sobre su enfrentamiento ante el Barcelona en la próxima jornada de la Liga Endesa, que "es un partido grande siempre".

"En los últimos años hemos vivido grandes partidos y esta es la primera vez que nos encontramos esta temporada. Hay un añadido de interés general que genera este partido que es siempre atractivo. Para mí, tiene ese punto de concentración, de partido especial, pero también para los jugadores", dijo.

Laso señaló, sobre la situación del equipo en este inicio de campaña y tras la segunda derrota seguida en la Euroliga, este jueves en Tel Aviv ante el Maccabi: "obviamente la temporada empieza el día que llego y veo que se rompe Llull".

"Es un jugador que transmite mucho, uno de los capitanes, y tenía mucha ascendencia en el equipo por todo. Queríamos incorporar gente joven, gente nueva, y en ese sentido tenemos tres chicos: Luka Doncic, Santi Yusta y Dino Radoncic", comentó.

"Tenemos a Llull fuera y tenemos la mala suerte de que dentro nos pase de todo. Las dos lesiones de larga duración. Esos obliga a todos a dar un paso adelante. Hay pasos en las que te puedes sentir más intranquilo aunque pienses que vaya bien. Seguimos queriendo ser competitivos y ganar", apuntó.

"Las temporadas en los últimos años hay una situación en el baloncesto que es muy peligrosa. Hay jugadores que casi juegan 100 partidos al año. La gente quiere ver a los mejores en el mejor momento y al jugar tantos partidos es difícil. Esto es algo que aceptamos", apuntó.

"Ahora mismo", continuó, "comienzas después de la Supercopa empieza la Euroliga, hay que quedar entre los ocho mejores, entrar en la Final-Four. Tenemos la liga Endesa, que es durísima, probablemente la mejor liga de Europa. Tenemos que llegar al final de temporada lo más competitivos posibles, intentar estar lo más fresco posible. Soy optimista por naturaleza, cuando vi que se le salía el hombro a Ayón me daba la risa. Esto es un camino donde no sólo se mirara el resultado final. Estamos en el proceso de gente que entra, gente que sale. Y el equipo es muy competitivo", repasó.

En cuanto a la incorporación del pívot Walter Tavares, Laso aseguró que "el club ha hecho un esfuerzo muy importante".

"No ha sido fácil" y que el primer nombre era el del caboverdiano. "Otra cosa es si se puede hacer o no, pero creo que la gestión del club ha sido magnífica. Es un jugador que puede ser importante en Europa, que viene en de la NBA, que tiene experiencia en Liga Endesa, y queremos que esté muchos años, que no sea un parche", manifestó.

Laso describió al jugador como "muy grande y con mucha movilidad, falta esa referencia interior. Teníamos", dijo, "mucha ilusión en la dupla Ayón-Kuzmic".

Laso hizo estas manifestaciones en el acto de presentación, en el Santiago Bernabéu, del nuevo contrato de patrocinio entre la sección de baloncesto y Betfair, en el que Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto, comentó que ve al equipo "bien", que hay "una muy buena plantilla" y también consideró que el choque ante el Barcelona "es un partido especial. Los chavales se motivan en todos, pero en este tienen un extra de motivación".

"Veo la disposición del entrenador y los jugadores".

Tras confirmar la llegada de Tavares, declaró que habían "cerrado un fichaje de altura y bueno". "Miramos lo que hay en el mercado y tenemos la manía de preguntar cómo es el entorno, como es su vida. Preguntamos a compañeros y entrenadores. Es un jugador que en el mercado europeo es muy válido para cualquier equipo que juegue Euroliga al alto nivel. Tenía interés de varios clubes y ha elegido el Real Madrid porque es un apasionado de Cristiano Ronaldo", dijo.

Sánchez comentó también qué factores son los más importantes a la hora de construir un equipo como el Real Madrid: "En el caso de Tavares, si le hubiéramos ofrecido un año no habría venido, de hecho le hemos ofrecido tres. La columna vertebral es gente que lleva muchos años. Vas fichando dos, tres, cuatro jugadores por temporada. Esta en la séptima temporada de Pablo Laso y es muy bueno para el Madrid y para el baloncesto. Los jugadores tienen en que estar mucho tiempo y el entrenador también. Es un proyecto sólido y ya no podemos hablar de que es una aventura. Ese es uno de los mayores secretos".

La responsable de Betfair en España, Elisa Miguel Fonseca, confió en que la colaboración con el Real Madrid dure "muchos años" y que "el componente de la apuesta le da un punto más de emoción y que al final, en caso de victoria, sea como doble victoria, por la deportiva y la del usuario".

Fonseca también abordó la capacidad del Real Madrid en redes sociales: "Tiene un conjunto enorme de seguidores y aficionados, igual que en la calle, en redes sociales. Son el equipo de Europa con más seguidores y uno de los mayores del mundo. La simbiosis está clara. La sinergia es muy muy buena y muy clara".