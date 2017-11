Luke Fischer: "El equipo está bien pese a haber sufrido dos duras derrotas"

El joven pívot norteamericano Luke Fischer, fichado esta temporada por el Herbalife Gran Canaria, ha indicado hoy que el equipo "está bien" pese a haber sufrido "dos duras derrotas" de manera consecutiva, ante Monbus Obradoiro en la Liga Endesa y Zenit San Petersburco en la Eurocopa.

"Estuvimos compitiendo hasta el final, con marcadores muy apretados ante dos grandes equipos como Obradoiro y Zenit. En mi caso, nunca había vivido nueve días fuera de casa para disputar tres encuentros, algo que se hace duro entre viajes, hoteles...", ha señalado en rueda de prensa.

Fischer ha reconocido que haber jugado a un nivel alto en la Liga Universitaria de Estados Unidos le ha facilitado su adaptación a la Liga Endesa. "Creo que estoy rindiendo bien en esta etapa como profesional. El entrenador (Luis Casimiro) está teniendo mucha paciencia conmigo y me está ayudando, al igual que mis compañeros. Sé que soy un jugador recién llegado que me tengo que ganar los minutos en la cancha, y en ese proceso de trabajo estoy", ha indicado.

Luke Fischer ha manifestado que Casimiro no le ha pedido nada específicamente, más allá de que aporte una gran intensidad en defensa. "Sé que no voy a ser el máximo anotador del equipo, porque no es la faceta en la que más destaco. Tras la lesión de Pablo Aguilar, que tiene un rol importante en el conjunto, Pasecniks y yo hemos jugado juntos, algo a lo que no estamos acostumbrados, por lo que ha cambiado la dinámica del equipo, pero ya nos vamos entendiendo y mejorando", ha dicho.

Sobre el próximo rival liguero, Movistar Estudiantes, que visitará el Gran Canaria Arena este domingo, ha resaltado que es un conjunto que tira bien desde todas las posiciones. "Ellos anotan desde lejos y cerca, y tendremos que estar preparados para este tipo de juego. Además, individualmente conozco al pívot Alec Brown, porque es de mi mismo estado", ha revelado.

Por otro lado, Fischer no le ha concedido demasiada importancia a las dos derrotas recientemente padecidas por el Herbalife. "Fuera de casa no tenemos el apoyo de nuestros aficionados y los seguidores de nuestros rivales nos aprietan bastante, pero estas derrotas que estamos teniendo fuera cambiarán a lo largo del curso y se convertirán en victorias", ha comentado.