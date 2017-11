Marc Gasol se molesta con Fizdale y este acaba despedido

La decisión del entrenador de los Grizzlies, David Fizdale, de sentar en el banquillo al pívot titular Marc Gasol durante todo el cuarto periodo del partido que la pasada noche perdieron por 88-98 ante los Nets generó la protesta pública del jugador español, hasta tal punto que la decisión le ha costado el cargo. El entrenador fue despedido unas horas después de las palabras de Gasol.

Gasol, franquicia del equipo junto con el base Mike Conley, de baja por lesión, consideró que no tenía sentido estar en el banquillo durante 15:05 minutos cuando el equipo cosechó la octava derrota seguida.

"Es una situación a la que no estoy acostumbrado y no me quiero acostumbrar nunca. Al final del día odio no jugar. Eso es lo que más valoro. No estoy en el campo, significa que no estoy valorado", declaró Gasol al periódico local The Commercial Appeal.

"Estoy seguro de que no se lo harían a Mike (Conley). Es así y debes lidiar con eso", destacó Gasol.

El internacional español, el máximo encestador de los Grizzlies con un promedio de 19,1 puntos y 9,1 rebotes, no entiende los motivos que llevaron a Fizdale a dejarlo en el banquillo.

"No sé el 'por qué'. Es fácil decir qué hacer cuando es otra persona. Pero ahora que soy el que está en esta situación incómoda, tengo que mostrarles cómo reaccionar. No me gusta nada la situación, y estoy más enojado de lo que puedo mostrar. Pero para el beneficio del equipo, tengo que mostrar liderazgo y seguir haciendo mi trabajo".

Gasol fue sustituido con 3:05 minutos para que acabase el tercer periodo cuando los Grizzlies perdían por 17 puntos, y nunca se acercaron a los cinco en el resto del camino.

Esta es la racha de derrotas más larga desde otra que tuvieron de ocho partidos en la recta final de la temporada 2009, cuando Gasol jugó su primer año en la NBA.

Fizdale, al conocer la frustración de Gasol se limitó a decir que "no es nada en su contra".

"A veces, cuando te arriesgas, puedes molestar a uno o dos jugadores", comentó Fizdale a la misma fuente periodística.

"Eso es parte del cargo que ocupas. Me responsabilizo de mi decisión y tengo mis razones para ello. Estoy tratando de ganar un partido y busco la manera de lograrlo dado que con los titulares no salían bien las cosas".

Gasol señaló que Fizdale no le había dado una explicación inmediatamente después del juego ni esperaba una.

"No sé si hay algo que decir", comentó Gasol, quien terminó con 18 puntos en 6 de sus 17 tiros a canasta.

"Soy más un tipo de acción. No creo en las palabras. Son solo eso. Creo más en las acciones. Veré qué hace la gente y actuaré en consecuencia".

Lo que sí admitió Gasol es que todo el equipo tiene que mejorar si quiere romper la racha perdedora.

"Tenemos que trabajar en las cosas que nos dicen que hagamos, tratar de ser más consistentes y disciplinados con eso. Tenemos que descubrir cómo hacer que cinco hombres hagan su trabajo. No te puedes dar por vencido".



El entrenador fue cesado de forma fulminante tras el partido. Nadie entendió la decisión de sacar a su mejor jugador en un partido que el equipo estaba perdiendo con claridad. El técnico interino J. B. Bickrstaff se hará cargo del equipo hasta que se firme a un nuevo entrenador.

Por ahora, los rumores de un posible traspaso de Gasol ya han comenzado en la NBA con los Raptors, los Cavaliers, los Celtics y los Trail Blazers como posibles destinos del internacional español.