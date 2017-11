Huertas: Si estamos a nuestro nivel podemos volver a ganar al Fenerbahce

Vitoria, 28 nov (EFE).- El jugador del Baskonia Marcelinho Huertas ha señalado este martes que si los azulgranas están a su nivel, pueden volver a ganar al Fenerbahce, como ya lo hicieron el año pasado.

El base brasileño ha insistido ante los medios de comunicación que tienen que hacerse "fuertes en casa" y ha asegurado que tienen equipo "para ganar a todos los rivales", tal y como han demostrado.

Sobre el conjunto turco, ha explicado que "aunque no jueguen bien, tiene capacidad de ganar partidos ante rivales que en teoría no tenían que causarle problemas", y ha advertido de que ha ganado en el campo del CSKA y al Khimki la semana pasada, por lo que hay que "respetarles al máximo y no lo pondrán fácil".

"Tienen muchas armas con jugadores con mucho talento y son muchos. Son capaces de dar un salto en el juego", ha analizado Huertas, que también ha valorado su larga plantilla, lo que provoca que no se tienen que "fijar en un solo jugador".

Para el brasileño, una de las claves es jugar a su ritmo, "pisar fuerte desde el inicio e intentar no darles oportunidades". Además, ha manifestado que no pueden "depender del cara o cruz final" y deben "trabajar durante los 40 minutos".

Respecto al cambio positivo que ha vivido el equipo, ha comentado que "todos" han dado un paso adelante, mientras que en lo personal está "más seguro y con más confianza".

Huertas ha agradecido los dos días de descanso que ha tenido el equipo porque "el calendario es complicado y descansar viene bien a todos", al tiempo que ha recordado que "desde el verano" no tenía tanto tiempo libre.

El director de juego baskonista ha valorado el fichaje de Kevin Jones, de quien ha dicho que llega "para completar una posición que faltaba", aunque ha reconocido que han contado con la aportación del canterano Rinalds Malmanis, quien les ha ayudado "muchísimo", por lo que espera que siga en la plantilla "porque lo ha hecho bastante bien".

En este sentido, ha explicado que "siempre es bueno tener una plantilla larga con gente de calidad y experiencia europea con equipos buenos", como ha sido el caso de Kevin Jones.

"Esperamos que se incorpore cuanto antes a la filosofía de Pedro (Martínez) y esté listo para jugar", ha deseado Huertas, quien ha admitido que no tiene "muchas referencias" del jugador, pero ha destacado que es "muy intenso, defiende muy bien, tira de tres y juega muy duro cerca de la canasta".