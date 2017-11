Pozas: "Mi prioridad era renovar por el Obradoiro"

Santiago de Compostela, 30 nov (EFE).- El base Pepe Pozas aseguró este jueves, en el acto de su renovación de contrato con el Monbus Obradoiro hasta el 2020, que su "prioridad" era continuar en el equipo santiagués para no frenar su progresión como jugador.

"Recibir esta oferta de renovación ha sido muy especial por el momento en el que ha llegado. Seguir en el Monbus Obradoiro era lo primordial para mí. La confianza que me da Moncho, todo el cuerpo técnico y el cariño que me da la afición me ha llevado a que haya sido muy fácil tomar esta decisión", afirmó el malagueño.

Pozas entiende que todavía no ha llegado "al nivel que puedo dar", por eso agradeció la confianza que el Obradoiro le ha mostrado, con una ampliación de contrato de dos años más: "En verano, cuando me mostraron la confianza ofreciéndome la renovación, no me quería quedar solo porque estuviese bien aquí o por acomodarme. Solo pensamos en ir para arriba".

El base dijo sentirse "un afortunado" por llevar cuatro temporadas en la liga ACB como capitán del Obradoiro, al que llegó procedente del Blanco Ruedas Valladolid.

"Me da vergüenza cuando dicen que el club es un afortunado por tenerme a mí. Ha sido a mí a quien le ha tocado la lotería. Que te encuentres en un club como este, en una ciudad como esta, y que te elijan a ti... Pues es para estar más que feliz", manifestó.